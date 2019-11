Die Außenminister der NATO-Mitgliedstaaten treffen sich am Mittwochnachmittag in Brüssel. Vorbereitet wird das Jubiläumstreffen des Bündnispartners Anfang Dezember in Brüssel. Einerseits. Andererseits wird wohl auch der Puls gefühlt an dem Patienten, den Emmanuel Macron vor kurzem die Diagnose “Hirntod” ausgestellt hatte. Nicht mehr lebensfähig demnach.

Mit seiner Zustandsbeschreibung der NATO spielte Frankreichs Präsident auf das Kriegsgeschehen im Norden Syriens an. Dort hatten sich die USA (stärkstes NATO-Mitglied) ohne Ankündigung aus Gebieten nahe der türkischen Grenze zurückgezogen. Die Türkei (zweithöchstes Truppenkontingent aller NATO-Mitglieder) besetzte die Region daraufhin – und patrouilliert dort jetzt mit NATO-Gegner Russland.

Trumps Drohungen, Europas Zögern

Aus den anderen Mitgliedstaaten kam Kritik, die hilflos bleiben musste. US-Präsident Donald Trump findet die NATO zu teuer und damit einen schlechten Deal für die USA. Das lässt er die anderen Mitglieder, besonders die europäischen, immer wieder spüren. Trump will höhere Rüstungsausgaben von den Europäern, sie sollen sich selbst verteidigen können und sich ihren Schutz nicht von den Amerikanern finanzieren lassen. Sonst, so die Drohung, mache das Bündnis für die USA keinen Sinn mehr. Dabei gaben die Mitglieder im Zeitrahmen 2016 bis 2020 schon 100 Milliarden US-Dollar mehr für das Militär aus.

Wichtigster Auftrag Trump-Foto: Xavier Bettel, der US-Präsident, Etienne Schneider beim NATO-Gipfel im Sommer 2018 in Brüssel

Eine gemeinsame europäische Militär- und Verteidigungspolitik steckt aber weiter in den Kinderschuhen. Diese voranzubringen, ist eines von Macrons europapolitischen Vorhaben. Europa müsse unabhängiger werden von den USA und in der Lage sein, sich selbst zu verteidigen. Die NATO allerdings, in Person von Jens Stoltenberg, sieht das anders. Die militärische Zusammenarbeit innerhalb der Europäischen Union sei eine Ergänzung zur transatlantischen Zusammenarbeit, sagte der NATO-Generalsekretär. Die Europäer bräuchten beides. Vor allem die baltischen Staaten, aber auch Polen dürften die Einschätzung Stoltenbergs teilen. Sie alle sehen in Russland eine tatsächliche Bedrohung und erkennen der NATO damit eine größere Wichtigkeit zu.

Asselborn vermisst “zivilisierteren Umgang”

Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn wünscht sich im Vorfeld des Treffens der NATO-Außenminister einen “zivilisierteren Umgang” zwischen Amerikanern und der Europäischen Union auch in Bezug auf die NATO. Die politische Allianz müsse weiter Bestand haben, sonst “laufen wir auch auf militärischem Niveau gegen die Wand”. Beim EU-Außenministertreffen am Montag vergangener Woche hatte Asselborn Macron in seiner Einschätzung Recht gegeben. “Europa ist unfähig, sich zu verteidigen”, sagte Luxemburgs Außenminister in Brüssel. Mit Blick auf das Geschehen in Syrien sagte Asselborn, das sei “nicht zu verantworten”. Aus dem Grund habe “Macron Recht, wenn er die Koordinierung in der NATO mit seinen Worten angreift”.

Am Mittwochnachmittag, und damit zwei Wochen vor dem mit Spannung erwarteten Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs in London, zu dem Trump sein Kommen bereits angekündigt hat, kommen die Außenminister der NATO zu ihrem Herbsttreffen zusammen – und wollen zumindest nach außen hin den Blick vor allem in die Zukunft (und ins Weltall) richten. Die Minister wollen beschließen, den Weltraum nach Boden, Luft, See und dem Cyberspace zum fünften Einsatzgebiet des Bündnisses zu machen. Weitere Themen auf der Tagesordnung sind die von den USA geforderten höheren Verteidigungsausgaben, die Politik gegenüber Russland und China sowie Bemühungen um Abrüstungsvereinbarungen.

Doch auch dieser zukunftsgewandte Blick kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass die NATO kurz vor ihrem Jubiläumstreffen in einer tiefen Krise steckt.