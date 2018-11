Am Freitagmorgen wurde eine Frau in der Escher Avenue des Terres-Rouges mit einem Hammer an einer Bushaltestelle angegriffen und dabei lebensgefährlich verletzt. Das Opfer befindet sich im künstlichen Koma. Der Täter konnte kurze Zeit später festgenommen werden. Der Informationsfluss seitens der Staatsanwaltschaft ist aufgrund der laufenden Ermittlungen dürftig. Das Tageblatt hat sich umgesehen und umgehört.

Am Montag kurz nach 8.30 Uhr. Autos. Busse. Ein ...