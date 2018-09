Ein Gebäude in der Escher rue du Canal hat gestern Mittag lichterloh gebrannt. Was als Schwelbrand begann, entwickelte sich innerhalb einer Stunde zu einem besorgniserregenden Feuer.

Mit Blaulicht und Sirene fährt die Polizei an der Ecke rue du Canal, rue du X Septembre vor. Es ist 13.20 Uhr. Aus dem Dach eines Gebäudes steigt Rauch auf. Das davorstehende Baugerüst lässt den Schluss zu, dass gerade renoviert wird. “Um ungefähr 13 Uhr war der erste Rauch zu sehen”, berichtet ein Augenzeuge.

Am Anfang harmlos

Eine halbe Stunde später sieht die Rauchentwicklung immer noch eher harmlos aus. Es dauert nicht lange, bis der erste Feuerwehrwagen vorfährt. Laut Pressemitteilung des CGDIS war es 13.15 Uhr, als das Feuer in der Notrufzentrale gemeldet wurde. Um 13.40 sind die anwesenden Rettungskräfte bereits vollends mit den Löscharbeiten beschäftigt. Zeugen sind der Meinung, dass das augenscheinlich kleine Feuer ja wohl schnell gelöscht sein wird.

Doch der Schein trügt: Trotz schneller Reaktion der Feuerwehr steigen immer größere Rauchschwaden in den Himmel. Nun sieht es so aus, als ob nicht mehr das Haus brennt, das gerade renoviert wird, sondern das Gebäude daneben: Hier sind Studenten der Universität Luxemburg untergebracht. Der Komplex, “Le Parc du Canal” genannt, wurde erst vor einem Jahr eröffnet. “Die ‚Maison relais‘, die sich im Untergeschoss befindet, hätte am heutigen Dienstag ihren einjährigen Geburtstag gefeiert”, bestätigt Luc Schloesser, Pressesprecher der Stadt Esch.

Auf der Dachterrasse des “Parc du Canal”, die sich hinter dem brennenden Gebäude befindet, treffen wir Marc Rousseau. Er ist der Koordinator der Studentenwohnungen der Uni Luxemburg. Mit angstvollem Blick sieht er, wie das Dach stärker zu rauchen beginnt und sich die immer höheren Flammen ihren Weg gen Himmel bahnen. “Die Feuerwehr hat mir bestätigt, dass keine Studenten mehr in dem Haus sind”, sagt Rousseau gegenüber dem Tageblatt. Das sei immerhin das Wichtigste.

Fassungslosigkeit

Trotzdem zittert seine Stimme, als er erklärt, dass der Brandschutz, der sich unter dem Dachstuhl befindet, verhindern müsste, dass das Feuer nach unten in die Zimmer gelangt. “Unser größtes Problem wird das Wasser sein”, befürchtet er, während er bereits die Telefonnummer der Versicherung wählt. Im Ganzen seien 35 Studenten in dem Gebäude untergebracht.

“Insgesamt 24 Studenten wurden noch vor 20 Uhr in umliegenden Studentenwohnungen untergebracht”, gibt Sozialschöffin Mandy Ragni gestern Abend an. “Die restlichen waren zum Zeitpunkt des Brandes gerade nicht dort. Wir hatten Glück, dass die Studentenwohnungen über dem Diva-Café gerade fertig geworden sind und nur noch eingeweiht werden müssen”, so Ragni weiter.

Hier konnten einige der Betroffenen untergebracht werden. Um ihr Hab und Gut abzuholen, können sich die Studenten bei der Polizei melden. Ragni war nach den Löscharbeiten selbst im Gebäude: “Es war alles durchnässt. Ansonsten waren, bis auf die Decke, keine größeren Schäden zu erkennen. Ich denke, die Betroffenen finden einige ihrer Dinge unbeschädigt vor – bis auf ihre elektronischen Geräte.”

Die Gefahr, dass sich der Brand auf die Nachbargebäude ausdehnt, war einen Moment lang so real, dass in der rue du X Septembre vier weitere Häuser von der Polizei evakuiert wurden.

Die rue du Canal wurde während der Löscharbeiten gesperrt, damit die mehr als 80 Feuerwehrleute aus neun verschiedenen Einsatzzentren ungehindert arbeiten konnten. Um 16 Uhr dann die Entwarnung: Das CGDIS meldet, dass der Brand unter Kontrolle ist. Es gibt keine Verletzten.

Ersten Schätzungen zufolge wird es zwischen drei und sechs Monate dauern, bis das Gebäude wieder bezugsfertig ist. “Für die ‚Maison relais‘ haben wir bereits eine Anfrage beim Ministerium eingereicht, um die Kinder auf die anderen Horte verteilen zu können”, so Luc Schloesser auf Nachfrage des Tageblatt.