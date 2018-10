Ältere Schulabschlüsse, vor allem für technische Berufen, entsprechen nicht mehr den Anforderungen von heute. Bewerber mit einem solchen Diplom müssen sich ihren alten Abschluss neu anerkennen lassen – brauchen aber einen gewissen Grad an Berufserfahrung. Dass Theorie und Praxis dabei sehr weit auseinander liegen, zeigt das folgende Beispiel.

Seit 2010 bietet das Unterrichtsministerium das VAE-Verfahren an. VAE steht für “Validation des acquis de l’expérience” oder, anders ausgedrückt, für die Anerkennung des nicht-formalen und informellen Lernens. “Wer sich dafür interessiert, hat nicht nur die Chance, seine Fähigkeiten zertifizieren zu lassen, er hat auch die Aussicht auf eine bessere berufliche Perspektive”, so das Ministerium. Konkret heißt das: Menschen, die beispielsweise in den 1970er-Jahren ihren Schulabschluss gemacht haben, können sich diesen Abschluss in ein aktuelles Diplom umtragen lassen.

Aber: “Der Prozess ist kein Honigschlecken”, wie ein Verantwortlicher des “Institut national pour le développement de la formation professionnelle continue” (INFPC) während einer Infoversammlung 2016 eklärte. Und weiter: “Interessenten müssen 5.000 Stunden in dem Beruf gearbeitet haben, für den sie die VAE beantragen. Hat der Bewerber genug Stunden zusammen, stellt er einen Antrag auf Zulassung. Wird dem stattgegeben, stellt er in einem zweiten Schritt den Antrag auf Anerkennung. Die Interessenten müssen viel Zeit und Arbeit in dieses Projekt investieren, um ans Ziel zu kommen.”

Drei Jahre und acht Monate Kampf

Der Mann hatte damals nicht übertrieben. Ganz im Gegenteil. Diese Erfahrung machte auch Rita Mustermann (Name von der Redaktion geändert), die nach drei Jahren und acht Monaten, während derer sie für die oben beschriebene Validierung regelrecht “kämpfen” musste, völlig entmutigt die Segel gestrichen hat.

Ihre Odyssee begann 2013. Nachdem Rita wegen eines Konkursverfahrens ihre Arbeit verlor und bei einer staatlichen Instanz einen neuen Arbeitsplatz fand, wurde sie darüber in Kenntnis gesetzt, dass ihr Diplom (“Commerce-secrétariat”) aus dem Jahre 1979 nur noch als einen 12e-Abschluss anerkannt wird. Sie solle doch eine Validierung in die Wege leiten, um ihr Diplom als 13e (...