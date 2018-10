Ein Lieferwagen ist am Montagmorgen um 8.55 Uhr auf der N8 mit einem Lkw zusammengestoßen. Der Truck fuhr aus Richtung Bruch nach Reckingen. Kurz vor dem Abzweig der rue de Brouch kam es zu der Kollision. Das berichtet die Polizei. Durch den Aufprall wurde der Lieferwagen in den Straßengraben geschleudert. Der schwere Lkw, der mit Sandstein beladen war, fuhr in den Graben und kippte auf die Seite.

Insgesamt verletzten sich fünf Personen, ein Mensch erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Eine weitere Person wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die N8 ist bis auf Weiteres gesperrt.