Das diesjährige Multikulti-Festival in Differdingen steht am Samstag und am Sonntag unter der Überschrift “Diversität”. Während beider Tage können die Besucher kulinarische Spezialitäten aus zwölf Ländern probieren – darunter Kamerun, Portugal, Brasilien, Togo, Thailand, Italien und Mexiko. Daneben führen Musiker auf zwei Bühnen Rhythmen aus Afrika, Südamerika, Indien und dem Orient vor.

Das Multikultifest am Samstag bis 23 Uhr und am Sonntag von 11 bis 19 Uhr auf dem Marktplatz.