Was in Esch fast jedes Kind weiß: Die vier Poitou-Esel aus dem Tierpark gehören eigentlich dem Weihnachtsmann. Sie wohnen nur auf dem „Gaalgebierg“, weil es zwischen den Baumhäusern, neben den Waschbären und Meerschweinchen viel schöner ist als im Himmel. Zur Weihnachtszeit helfen sie natürlich dem Weihnachtsmann.



„Das war unsere erste Geschichte“, sagt Anne Meyers, die Verantwortliche des „Escher Déierepark“. Sie wurde den Kindern vor vier Jahren beim ersten, noch ganz kleinen Winterfest erzählt. Seitdem lebt der Tierpark von Geschichten. Auch die Baumhäuser im Park sind rund um die Geschichten aufgebaut.

Sie dürfen auch beim diesjährigen Winterfest, das seit der ersten Ausgabe jedes Jahr größer wird, nicht fehlen. Während die Erwachsenen am Freitag zwischen 16.00 und 20.00 Uhr das Konzept des Baumhauscafés näher kennenlernen können, findet von 17.00 bis 19.00 Uhr das „Lieskino“ für die Kleinen statt. Die Geschichten dauern nie länger als zehn Minuten. Während eine Person vorliest, werden die dazugehörigen Buchseiten daneben in einem umfunktionierten Kasperletheater gezeigt. „Es geht um die Esel des Weihnachtsmanns, die Träume der Meerschweinchen und um Pfannkuchen aus der ganzen Welt“, verrät Meyers.

Foto: Editpress/Melody Hansen Anne Meyers, Verantwortliche des Escher Tierparks, glaubt an Geschichten

Im Baumhauscafé präsentieren sich währenddessen die verschiedenen lokalen und regionalen Produzenten. Probieren ist ausdrücklich erwünscht – ein Abendessen wird dadurch aber nicht ersetzt, warnt Anne Meyers. Es kann aber auch ganz gewöhnlich von der Karte bestellt werden.

Eine ökologische Eisbahn

Das Vorlesen von Geschichten zieht sich durch das ganze Wochenende. Dabei geht es entweder um die Tiere oder um weihnachtliche und winterliche Themen. Wer vom ganzen Stillsitzen und Zuhören hibbelig wird, kann gleich das Highlight des diesjährigen Winterfestes ausprobieren. Im Picknickraum des Tierparks wurde eine kleine überdachte Eislaufbahn aufgebaut. Vor Ort gibt es ein paar Schlittschuhe zum Ausleihen, wer welche hat, kann aber auch seine eigenen mitbringen. Die Bahn ist ökologisch und braucht kein gekühltes Eis, was sehr viel Strom verbrauchen würde. „Sie wurde zwar aus Plastik gefertigt, ist aber laut Herstellern nach zwei Jahren CO 2 -neutral“, sagt Meyers. Eine Anschaffung für die Zukunft, hat die Eislaufbahn doch eine Lebensdauer von 20 Jahren. Die Eislaufbahn bleibt auch nach dem Winterfest noch bis zum 3. Januar geöffnet.

Auf dem prall gefüllten Programm steht zudem das Training der Waschbären und Ziegen. Anne Meyers betont jedoch, dass dieses nicht gemacht wird, um die Besucher zu unterhalten. „Es ist ein medizinisches Training, das es uns ermöglicht, Behandlungen vom Tierarzt durchzuführen, ohne jedes Mal eine Narkose bei den Tieren zu machen“, sagt sie. Zudem sei es eine tolle Abwechslung für die Tiere. „Das verbinden wir mit Aktivitäten für die Kinder.“

Geschenke an Kinder aus der ganzen Welt

Auch neu in diesem Jahr ist die „Mutzenaktioun“. Zusammen mit „Young Caritas“ sammelt der Tierpark Mützen, mit denen während des Festes ein Weihnachtsbaum geschmückt wird. Die gesammelten Kopfbedeckungen werden anschließend an Kinder aus luxemburgischen Flüchtlingsheimen verschenkt. Auf die Idee gekommen ist Anne Meyers durch das deutsche Projekt „Weihnachten im Schuhkarton“. „Wir wollten uns daran beteiligen, weil wir die Idee schön fanden, etwas aus dem Tierpark an Kinder aus der ganzen Welt zu verschenken“, sagt sie. Das Projekt hat leider keine Genehmigung für das Großherzogtum, sodass daraus nichts wurde. Auf der Suche nach Hilfsorganisationen, die mit dem Tierpark zusammenarbeiten wollen, ist Meyers auf „Young Caritas“ gestoßen. Diese meinten, dass vor allem Mützen, Schals und Handschuhe gebraucht werden. „Wir haben uns dazu entschieden, erst einmal nur Mützen zu sammeln und diese an unserem Mützenbaum aufzuhängen“, sagt sie und hofft, dass ihre ursprüngliche Idee, etwas an Kinder aus der ganzen Welt zu verschenken, sich daraus weiterentwickeln kann.

Auf dem Gelände des Tierparks haben einige Aussteller Stände mit selbstgemachtem Kunsthandwerk. Unter Kerzen, Schmuck, Karten und Büchern findet der ein oder andere vielleicht noch etwas für unter den Weihnachtsbaum. Da sich das Winterfest zum Großteil draußen abspielt, sind dicke Klamotten sicher eine gute Idee.

Öffnungszeiten der Eislaufbahn – Während des Winterfestes: von 11.00-18.00 Uhr

– 25.11.- 22.12.: dienstags und donnerstag von 14.00 bis 18.00 Uhr sowie an den Wochenenden von 10.00 bis 18.00 Uhr

– In den Weihnachtsferien (23.12.- 3.1.): von 10.00-18.00 Uhr

Am 24. und 25. Dezember sowie am 31. Dezember und am 1. Januar bleibt die Eislaufbahn geschlossen