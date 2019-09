Chi-Chi’s, zwei zusammengehörende, auf Tex-mex-Küche spezialisierte Restaurants in Luxemburg schließen ihre Pforten – überraschenderweise bereits ab kommenden Sonntag (29.9.). “Das Luxemburger Abenteuer von Chi-Chi geht zu Ende”, heißt es auf der Website der Restaurants am Kirchberg (im Utopolis-Kino) und auf der place d’Armes.



“Vielen Dank für Ihre Treue und diese guten Erinnerungen, gewürzt mit Tex-Mex-Sauce”, gehen die Grüße weiter. Auf Tageblatt-Anfrage versichert Pierre Scholer, einer der Geschäftsführer der 1998 gestarteten Betreibergesellschaft Happy Mex, dass dies keinesfalls das Ende der gastronomischen Unternehmungen an den Standorten place d’Armes und Kirchberg sei: Man beende lediglich eine Franchising, starte jedoch bald mit einem neuen Namen durch. Ob es sich dabei wieder um Küche aus Mittelamerika drehen wird, ließ er jedoch noch nicht durchblicken.

Die etwa 75 Menschen, die über das Unternehmen angestellt sind, sollen es auch bleiben, versichert Scholer: Sie würden auch während der anstehenden Periode der Umgestaltung beschäftigt bleiben. red