Bei Motorradunfällen sind in Luxemburg und dem näheren Deutschland am Samstag drei Personen verletzt worden – und es gab einen Toten.

Wie die Luxemburger Air Rescue meldet, sei ein Helikopter in den Norden des Landes zur CR 348 bei Schlindermanderscheid gerufen worden: Dort waren zwei in Kolonne fahrende Motorradfahrer zu Fall gekommen. Wahrscheinlich ist der erste gestürzt und der andere in ihn hineingefahren.

Die Verletzungen der Fahrer waren zwar schwer, aber nicht so gravierend, dass ein Hubschraubereinsatz nötig gewesen sei, erklärt die Air Rescue: Die verunglückten Zweirad-Fahrer wurden per Ambulanz ins Krankenhaus gebracht.

Tödlicher Sturz bei Idar-Oberstein

Schlimmer ging ein Unfall bei Idar-Oberstein aus: Dort befuhr am Mittag eine vierköpfige Motorradgruppe die L 160 aus Richtung Kempfeld kommend in Fahrtrichtung Herrstein. Kurz hinter der Abfahrt Mörschied kamen zwei der vier Motorradfahrer in einer Linkskurve aus bislang ungeklärten Gründen zu Fall. Das meldet Polizeiinspektion Idar-Oberstein.

Ein Motorradfahrer wurde dabei tödlich verletzt und verstarb noch an der Unfallstelle. Der andere Motorradfahrer wurde schwer verletzt und musste stationär in eine Klinik eingeliefert werden. Zur Klärung der Unfallursache wurde durch die Staatsanwaltschaft eines Gutachten in Auftrag gegeben.