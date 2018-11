In der Geschichtsforschung wird sich nicht nur mit jahrhundertalten Quellentexten beschäftigt und in verstaubten Bibliotheken gehockt. Historikerin Anita Lucchesi beleuchtet die Migration in Luxemburg und sucht die versteckten Geschichten dahinter. Den Weg dazu sucht und findet sie über die sozialen Medien.

Historikerin Anita Lucchesi hat ihr Forschungsprojekt zur Migration Memorecord genannt. Das digitale “Public History”-Projekt läuft über einen Hashtag. Die Webseite memorecord.uni.lu stellt eine Plattform dar, auf der durch Crowdsourcing, also mithilfe einer Masse von Internetnutzern, Erinnerungen an die Migration in Luxemburg gesammelt werden. “Dies ist ein wichtiger Teil meiner Doktorarbeit im C2DH. Am Anfang sollte es nur eine Webseite sein, auf der Dokumente hochgeladen werden”, erklärt Doktorandin Anita Lucchesi, die aus Rio de Janeiro stammt. Die anfängliche Idee kam bei den künftigen Teilnehmern nicht so ...