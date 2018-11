“Zombies sind immer noch am beliebtesten – aber andere Monster bekommen auch eine Chance.” Mit diesen Worten lud die Science Fiction & Fantasy Society Luxembourg (SFFS) wieder allerlei dunkle Gestalten zum “Monster Walk” nach Esch.

“Der Monster Walk ist jetzt im vierten Jahr”, erklärt SFFS-Präsident Gérard Kraus. Die Veranstaltung geht auf den “Zombie Walk” zurück, den eine Privatperson vor einigen Jahren ins Leben rief. Die SFFS unterstützte das – und übernahm später die Organisation. “Zombie-Walks gibt es in dieser Form schon in jeder Menge Großstädten”, sagt Kraus. “Die Idee dahinter ist einfach, Fans von Zombies, Monstern, Horror, Kostümierung und anderen Teilen der fantastischen Kultur eine Veranstaltung zu bieten bei der sie sich zur gruseligen Jahreszeit ein bisschen outen können.”

Schlurfende Zombies fühlen sich in Esch wohl

Der Monsterwalk ist in Esch, weil die lange Geschäftsstraße für eine Parade schlurfender Zombies gut ausgestattet ist. Zudem seien Anfragen der Stadt Luxemburg in der Vergangenheit zurückgewiesen worden.

Ein Monsterrekord wurde am Mittwoch leider nicht aufgestellt. “Da Halloween an diesem Jahr an einem Mittwoch ist, konnten viele Teilnehmer wegen der Arbeit oder anderen Prioritäten nicht kommen”, sagt Kraus. “Nichtsdestotrotz war es schön, mit den Passanten in der Alzettestrasse zu interagieren. Viele haben nach Fotos gefragt.” Für den Walk im kommenden Jahr wollen sich die Veranstalter etwas Besonderes einfallen lassen.