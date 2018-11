Rund um die Uhr und an jedem Wochentag frische Baguettes – das soll ein Brotautomat in Esch-Lallingen schon bald möglich machen. Im Thermalstädtchen Mondorf ist das längst Realität.

Die Escher Einwohner sind skeptisch. Als das Tageblatt bei ihnen nachhakt, was sie von einem solchen Brotautomaten halten, zeigen sich viele von ihnen nicht sehr begeistert. Die häufigste Sorge ist, dass die Maschine für die lokalen Bäcker künftig eine große Konkurrenz sein könnte. In Mondorf steht schon seit längerem ein solcher Baguette-Automat. Im fußläufig schnell erreichbaren Mondorff in Frankreich steht sogar ein zweiter. Darüber, ob die rund um die Uhr zugängliche Backware einen Einfluss auf den Umsatz der lokalen Bäckereien hat, sind sich die Verantwortlichen uneinig.

Die Geschäftsleiterin der “Fischer”-Filiale im einzigen Supermarkt des Dorfes hat zwar keine genauen Zahlen, weiß aber: “Vor ein paar Wochen hat gegenüber ein anderer Bäcker eröffnet. Das hat unsere Einnahmen keineswegs beeinflusst. Deshalb glaube ich auch nicht, dass der Brotautomat Auswirkungen hatte.”

Auch im “Hoffmanns” in der Frantz-Clement-Straße haben die Verkäuferinnen nichts bemerkt: “Wir verkaufen immer noch sehr gut”, sagen sie. Ohnehin ziehen ihre Kunden den klassischen Brotlaib einer Baguette vor. Zudem schätzen die Stammkunden den Kontakt zu den Mitarbeitern. Und diejenigen, die tagsüber keine Zeit hatten, Brot zu besorgen, kaufen sich dieses an der Tankstelle. Nur der Geschäftsleiter des Bäckers “Fels” am Eingang des Thermalparks ist sich sicher: “Seit der Brotautomat dort steht, ist unser Umsatz gesunken.” Baguette kaufe bei ihm kaum noch jemand. Die Meinungen über die Auswirkungen des Brotautomaten auf die örtlichen Bäckereien gehen in Mondorf also auseinander.