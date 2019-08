Die CFL hat für die Zeit ab dem 24. August verschiedene Modernisierungs- und Instandsetzungsarbeiten des Schienennetzes auf der Linie 30 (Luxemburg- Wasserbillig-Trier) angekündigt. Die Arbeiten zwischen Oetringen und Trier finden vom Samstag, 24. August bis einschließlich Sonntag, 8. September sowie am Wochenende des 14. und 15. September 2019 statt.

In diesem Zeitraum sind mehrere Arbeiten an den Gleisen zwischen Manternach und Wasserbillig sowie am Bahnhof in Wecker vorgesehen. Zwischen Roodt/Syr und Betzdorf werden unter anderem neue Rinnsteine gelegt. Es ist geplant, vor Wecker eine Stützmauer zu verlängern, und vor Manternach wird eine Trockenmauer erneuert.

Am Bahnhof in Manternach wird der Bahnsteig um 20 Meter verlängert. Am Bahnhof in Wecker werden Schienen und Querbalken erneuert. Auf dem Streckenabschnitt zwischen Oetringen und Wasserbillig wird die Drainage gesäubert. Während dieser Zeit wird auch die jährliche Instandhaltung der Signale durchgeführt.

Verspätungen möglich

Die Ersatzbusse, die zu dieser Zeit eingesetzt werden, verkehren zwischen Oetringen und Trier mit Stopp an allen Haltestellen und Zwischenstationen. Weitere Busse fahren zwischen Luxemburg und Trier (mit Anschlüssen ab Trier). Die CFL teilt außerdem mit, dass aus Platzgründen die Mitnahme von Fahrrädern in den Ersatzbussen nur begrenzt möglich ist.

Durch den Straßenverkehr könne mit Verspätungen gerechnet werden, so die Transportgesellschaft weiter. Personen mit eingeschränkter Mobilität, die die Ersatzbusse nutzen möchten, werden gebeten, vor der Fahrt die CFL unter Telefon 4990-3737 oder per E-Mail unter video-surveillance.zoc@cfl.lu zu kontaktieren. Die CFL bittet, für den Inlandsverkehr mindestens eine Stunde im Voraus Bescheid zu geben und für den internationalen Verkehr 48 Stunden vorher. Weitere Infos zum Schienenersatzverkehr und den Abfahrtszeiten gibt es unter www.cfl.lu