Das war wohl keine so gute Idee: Gegen 20 Uhr am Freitagabend wollte ein Mann seinem Sohn das Autofahren in Wasserbillig beibringen. Er fuhr mit ihm auf einen Parkplatz am Bahnhof und setzte den Minderjährigen ohne Führerschein hinter das Steuer.

Die Polizei kreuzte auf, weil gemeldet wurde, dass das Auto auf gefährliche Weise über den Parkplatz düste. Die Beamten staunten nicht schlecht, als sie sahen, wer hinter dem Steuer saß. Das Auto wurde an Ort und Stelle beschlagnahmt und gegen die beiden – Vater wie Sohn – wurde Anzeige erstellt.