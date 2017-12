Urlaubsfüchse aufgepasst: Das Jahr 2018 bietet dem fleißigen Arbeitnehmer in Luxemburg einige Möglichkeiten, viel frei für wenig Urlaubstage zu bekommen. Brückentag heißt das Zauberwort.

Das neue Jahr beginnt bereits einigermaßen vielversprechend − denn der erste Januar fällt immerhin nicht aufs Wochenende, sondern auf einen Montag. Das heißt: langes Wochenende (oder ein verlängerter Winterurlaub, für den nur vier statt fünf Urlaubstage draufgehen).

Danach müssen sich die Luxemburger etwas in Geduld üben. Denn erst drei Monate später kommt er in den Genuss des nächsten Feiertages: Ostermontag. Dieser fällt 2018 auf den 2. April.

Der Mai lädt zum Erholen ein

In punkto Feiertage und Müßiggang schlägt dann aber der Wonnemonat Mai besonders zu Buche. Gleich drei Feiertage hat er für die arbeitende Bevölkerung im Gepäck. Noch erfreulicher: Diese bieten die Möglichkeiten, einige sauer angesparte Urlaubstage zu sparen. Der Tag der Arbeit (1. Mai) fällt nämlich auf einen Dienstag (vier Tage frei mit einem Urlaubstag), Christi Himmelfahrt (10. Mai) − wie gehabt − auf einen Donnerstag (vier Tage frei mit einem Urlaubstag). Und dann wäre da noch der Pfingstmontag am 21. Mai (immerhin ein langes Wochenende).

Die Kraft, die die lieben Angestellten und Beamten im Großherzogtum an ihren freien Tagen im Mai tanken können brauchen sie. Denn im Juni verheißt der Kalender weniger erfreuliche Nachrichten. Der Nationalfeiertag (23. Juni) fällt auf einen Samstag.

Das Jahr gemütlich ausklingen lassen

Besser sieht es da in der zweiten Hälfte des Jahres aus. Im August können die Luxemburger in der Mitte der Woche an Fronleichnam durchschnaufen oder sich mit Hilfe von nur zwei (oder vier) Urlaubstagen etwas länger erholen. Dann ist allerdings wieder Geduld gefragt. Denn der nächste Feiertag steht erst für Donnerstag, 1. November, im Kalender – Allerheiligen.

Im Dezember wartet dann jedoch das Highlight für alle Brückentag-Experten. Denn wer das Jahr gemütlich ausklingen oder noch schnell fehlende Geschenke einkaufen will, kann mit drei bis vier Urlaubstagen ganze elf (!) Tage frei machen. Denn: Heiligabend fällt auf einen Montag – und Silvester demnach auch.

Also: Beantragen Sie Ihre Ferientage jetzt, bevor es Ihre Kollegen tun.

Nathalie Entringer