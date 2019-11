Nach spanischen Medienangaben haben die nationalen Sicherheitsbehörden Hinweise darauf, dass der russische Geheimdienst die Katalonien-Krise nutzt, um Spanien und die Europäische Union zu destabilisieren.

Von unserem Korrespondenten Ralph Schulze, Madrid

Diese Informationen fügen sich zu dem Verdacht westlicher Geheimdienste, wonach Moskau auch den Brexit, die Gelbwesten-Proteste in Frankreich oder die US-Präsidentschaftswahlen instrumentalisierte, um Zwietracht zu säen. Nach Meinung der westlichen Aufklärungsdienste geschah dies mit dem Ziel, die demokratische Welt mit Desinformationskampagnen zu schwächen. Moskau hat diese Anschuldigungen stets zurückgewiesen.

Keine offizielle Bestätigung

In der Katalonien-Krise soll der russische Geheimdienst mit einem Informationskrieg und manipulierten Nachrichten in den sozialen Netzwerken versucht haben, die politischen Spannungen in Spanien zu verschärfen. Wie die spanische Zeitungen El País und La Vanguardia weiter berichten, ermittelt wegen dieser mutmaßlichen russischen Einmischung inzwischen Spaniens Nationaler Gerichtshof in Madrid. Der Untersuchungsrichter habe die Ermittlungen zur Geheimsache erklärt.

Eine offizielle Bestätigung dieser Medieninformationen gab es nicht. Allerdings informierte der deutsche Verfassungsschutz bereits 2018 auf einem internationalen Geheimdiensttreffen in Berlin, dass „sehr plausible“ Informationen über einen russischen Propagandafeldzug in Sachen Katalonien vorlägen. Spaniens Regierung hatte damals ebenfalls beklagt, dass in den sozialen Netzwerken pro-separatistische Agitation über in Russland angesiedelte Roboterkonten verbreitet würde.

Deckname „29155“

Im Visier der spanischen Ermittler soll sich nun eine Spezialeinheit des russischen Militärgeheimdienstes GRU mit dem Decknamen „29155“ befinden, welche offenbar für die Desinformationskampagne in der westlichen Welt zuständig sei. Die Agentengruppe „29155“ soll schon öfter in den Ermittlungsakten der europäischen Sicherheitsbehörden aufgetaucht sein, hieß es.

Den inoffiziellen Berichten zufolge versuchen Spaniens Behörden derzeit herauszufinden, warum ein hochrangiger russischer Geheimdienstoffizier zwei Mal die katalanische Regionalhauptstadt Barcelona besuchte. Die beiden Besuche fanden im November 2016 und im September 2017 statt – also vor dem illegalen Unabhängigkeitsreferendum im Oktober 2017, mit dem Kataloniens Separatisten den spanischen Staat herausforderten.

Größtes innenpolitische Problem

Der katalanische Unabhängigkeitskonflikt ist in den letzten Jahren zum größten innenpolitischen Problem Kataloniens wie auch ganz Spaniens geworden. In Katalonien sorgten die Unabhängigkeitsbestrebungen der regionalen Separatistenregierung für eine tiefe Spaltung der Bevölkerung in Befürworter und Gegner einer Abspaltung, was zu großen sozialen Spannungen in dieser spanischen Region führte.

Auch auf nationaler Ebene trieb das Thema einen Keil in die Gesellschaft und teilte die politische Landschaft in zwei derzeit unversöhnliche Lager: Der vom sozialistischen Ministerpräsidenten Pedro Sánchez angeführte progressive Block will versuchen, die Krise mit einem Dialogangebot an die katalanischen Separatisten zu entschärfen. Die konservative Opposition lehnt jegliche Gespräche mit der Unabhängigkeitsbewegung ab und fordert, mit harter Hand gegen die Separatisten vorzugehen.