Bei der zehnten “Nuit du Sport” ließ es sich auch Georges Mischo nicht nehmen, sich körperlich zu ertüchtigen. Also zog der Escher Bürgermeister die Boxhandschuhe an und stieg in den Ring. Sein Gegner: Der eigene Sohn.

Der Sohnemann hielt sich wacker gegen den Vater. Ernsthaft verletzt wurde der Bürgermeister natürlich nicht. Er hat auch noch ein paar Jahre im Amt vor sich und das würde mit einer Verletzung sicherlich schwierig werden.

Hier die Fotos von der ungewöhnlichen Szene