Am Dienstagabend fand die Eröffnungsfeier des neuen Cactus Marché im früheren Monopol-Gebäude am Marktplatz, genauer gesagt an der place Marie-Adélaïde, statt. Heute öffnet der Supermarkt seine Türen für die breite Öffentlichkeit. Es brauchte einige Jahre, bis sich die Cactus-Gruppe und Ettelbrück wiedersahen.

„Mir sinn erëm do“, freute sich Cactus-Direktor Laurent Schonckert am Dienstagabend. Man habe einen langen Weg hinter sich gebracht, doch jetzt sei man endlich wieder in der Pattonstadt angekommen.

Im Jahre 2000 hatte die Geschäftskette bereits einmal ein Lokal mitten im Stadtkern bezogen. Damals übernahm die Cactus-Gruppe die ...