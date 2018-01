“Wir können nicht von allen Betrieben verlangen, einen höheren Mindestlohn zu zahlen”, meint Jean-Paul Olinger, der neue Generalsekretär des Unternehmerverbandes UEL, in einem Interview mit dem Luxemburger Wort. Zwar gehe es einigen Sektoren in Luxemburg gut, das gelte aber nicht für alle. Eine Erhöhung des Mindestlohns würde die Unternehmen zwingen “entweder ihre Margen drastisch herunterzuschrauben oder ihre Preise anzuheben”, erklärt der UEL-Generalsekretär. Das wiederum würde sich negativ auf den Kunden auswirken.

Olinger sieht aber ein, dass es “nicht einfach” ist, mit dem Mindestlohn hier in Luxemburg zu leben. Er plädiert dafür für ein Eingreifen der Politik. Der Generalsekretär meint, es sei sinnvoller bei den Lebenskosten statt beim Lohn anzusetzen, so beispielsweise auf dem Wohnungsmarkt. Alternativ könne der Mindestlohn gehoben werden, indem den Betroffenen Steuererleichterungen gewährt werden. So wären die Unternehmen nicht mit den zusätzlichen Kosten belastet.

Schmit hatte Diskussion losgetreten

Der neue Generalsekretär der UEL geht mit seinen Aussagen auf eine Diskussion ein, die vor einigen Wochen von Arbeitsminister Nicolas Schmit (LSAP) losgetreten wurde. Der Minister hatte in einem Interview eine Erhöhung des Mindestlohn gefordert. Der Koalitionspartner DP hatte noch am gleichen Tag entgegnet, dass dies für sie nicht in Frage käme. Die größte Oppositionspartei CSV hatte die Gelegenheit genutzt, um der Regierung Richtungslosigkeit vorzuwerfen.