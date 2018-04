Am Donnerstag debattierten die Abgeordneten mit Infrastrukturminister François Bausch über das Thema Mobilität.

Mobilität ist neben dem Wohnen eines der großen Probleme in Luxemburg. Mit Spannung erwartet wurde deshalb die Debatte darüber im Parlament. Wichtigstes Instrument, um die Verkehrssituation zu verbessern, sei die Landesplanung, erklärte François Bausch. Es gelte zu planen, um Menschen zu bewegen, und nicht Autos oder Züge. In diesem Kontext erinnerte er daran, dass jeden Morgen viele Autos mit nur einer Person darin nach Luxemburg-Stadt fahren. Jeden Morgen würden sich 250.000 leere Sitze in Richtung Hauptstadt bewegen, so der Minister.

Derzeit werde viel getan. Zum Beispiel würden aktuell 3,8 Milliarden Euro in die Bahn investiert. Es sei nicht möglich, mehr zu tun, weil schlicht keine Kapazitäten mehr vorhanden seien. Teils erhalte er bei Ausschreibungen für große Projekte nur noch ein Angebot, so der Minister.

“Mobilität ist ein sehr komplexes Thema und es gibt keine einfachen Lösungen”, so Bausch, der noch einmal die Überlegung einer “Südtram” erläuterte, die das Tramnetz der Stadt Luxemburg mit dem Süden verbinden und streckenweise mit 100 km/h fahren kann.

Späterer Schulanfang

Die CSV begrüße, dass die Regierung das Projekt der Tram vorantreibt und sogar noch Erweiterungen ins Auge fasse, so der CSV-Abgeordnete Marco Schank. Die CSV wünsche sich sogar noch andere Erweiterungen, etwa nach Niederanven, Contern oder Mamer. Ob eine Tram in den Süden mehr Sinn ergebe als ein Hochleistungsbus, das müsse man noch erforschen.

Georges Engel von der Regierungspartei LSAP wünschte sich, dass bei großen Projekten ein Parteien-Konsens herrsche, da sich diese Projekte meist über mehr als eine Legislatur hinziehen.

Die Grünen-Abgeordnete Josée Lorsché ging auf die Idee ein, dass Schulen später anfangen könnten, um den Schultransport aus der Rushhour am Morgen herauszunehmen. Die Schule solle sich zwar nicht nach dem Verkehr richten, allerdings stimme zudem ein späterer Start in den Schulalltag besser mit dem Biorhythmus von Jugendlichen überein und fördere deren Leistungsfähigkeit.

Die DP, so der Abgeordnete Gusty Graas, verteufele das Auto nicht. Auch das Auto werde in Zukunft gebraucht. Allerdings solle sich jeder zweimal überlegen, ob er für eine Strecke das Auto benutzt oder nicht – insbesondere nach den Skandalen der letzten Monate.