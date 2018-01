Bildungsminister Claude Meisch (DP) will am 14. Oktober an den Parlamentswahlen teilnehmen. Das erklärte er am Montagmorgen in einem RTL-Interview. “Ich denke, dass meine Partei mit mir rechnet”, meinte er. Sollte es eine erneute Regierungsbeteiligung für seine Partei geben, wolle er wieder das Bildungsministerium übernehmen: “Ich bin voll motiviert, meine Pläne in den nächsten Jahren noch in der Umsetzung zu begleiten”.

Dass das Bildungsministerium ein schwieriges Ministerium ist, stört ihn nicht: “Es gibt auch international keinen Bildungsminister, der King in den Umfragen ist”. Bei der Beliebtheitsumfrage im Dezember letzten Jahres, die vom luxemburgischen Umfrage-Institut TNS Ilres durchgeführt wurde, landete Meisch auf dem letzten Platz unter seinen Regierungskollegen. Nur zwei Politiker – Eugène Berger (DP) und Viviane Loschetter (déi gréng) – schnitten schlechter ab als er.

Seitenhieb an die Gewerkschaften

Mit der Bilanz in seinem Ministerium ist er zufrieden: “Wir haben gezeigt, dass Schule reformiert werden kann”. Der Opposition warf er dagegen vor, nur Kritik auszuüben und keine klaren Vorstellungen in der Bildungspolitik zu haben. “Wir haben gestritten, was das richtige Modell für die unterschiedlichen Schüler ist”, so Meisch. Deshalb habe er dafür plädiert, dass die Schulen auch einfach unterschiedlich sein sollen. So sollte dem Bildungskrieg in Luxemburg ein Ende gesetzt werden.

Er habe durch seine Politik auch versuchen wollen, die Diskussionen über Bildungspolitik in Luxemburg zu versachlichen, unter anderem durch die Zusammenarbeit mit der Universität Luxemburg. Ihm ist aber auch klar, dass nicht jeder mit seinen Reformen zufrieden ist: “Schulpolitik ist auch immer Gesellschaftspolitik”. Er erlaubte sich einen Seitenhieb an die Gewerkschaften, die ihn während seiner Legislaturperiode mehrmals hart kritisiert haben: “Es ist normal, dass Gewerkschaften Positionen beziehen, da sie Mitglieder brauchen, die ihre Beiträge zahlen”.