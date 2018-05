Bildungsminister Claude Meisch (DP) meldet sich am Montagmorgen bei RTL in der Debatte um den freien Pfingstdienstag zu Wort. Für ihn sei es nicht mehr zeitgemäß, dass jeder automatisch an dem Tag freihabe.

Jeder, der bei der Echternacher Springprozession dabei sein wolle, könne das sowieso machen. Sei es, um zu beten, um mit einem Musikverein aufzutreten oder um mit der Schulklasse einen Ausflug dorthin zu machen. Aus dem Grund verstehe er die ganze Aufregung nicht. An dem Tag sollen zudem auch keine Prüfungen stattfinden, so Meisch.

Weniger Besucher

Auch wenn nicht mehr automatisch schulfrei ist, heißt das nicht, dass deshalb die Tradition der Springprozession in Gefahr sei. Die sinkenden Besucherzahlen waren auch schon in den Jahren zuvor bemerkbar, als die Kinder noch schulfrei hatten.

Auch Staatsbeamte haben am Pfingstdienstag einen halben Tag frei. Dazu meint Minister Meisch nur: “Also, wenn jeder Staatsbeamte, der frei hat, springen gehen würde, dann käme niemand mehr nach Echternach herein.” Man müsse das alles eine bisschen realistischer sehen. “Jeder, der springen gehen will, darf das auch tun”, sagt Meisch und das sei auch gut so.