Die Oppositionspartei “déi Lénk” hat ihre Forderung nach einem gratis angebotenen öffentlichen Transport erneuert. Damit ist sie nicht alleine.

Zum Beginn der diesjährigen Mobilitätswoche am gestrigen Montag – eine Initiative der Europäischen Kommission – hat die Partei “déi Lénk” ihre Forderung nach einem frei nutzbaren öffentlichen Transport erneuert.

“Umwelt- und Klimaschutz stellen uns vor große Herausforderungen. Politik kann diese nicht mit vereinzelten Maßnahmen ohne strukturelle Entscheidungen im Transportbereich bewältigen”, schreibt die Partei, die derzeit mit zwei Abgeordneten im Parlament vertreten ist, in einer Pressemitteilung.

Neben kostenlos nutzbaren öffentlichen Verkehrsmitteln fordert die Partei, man solle “in der Investitionspolitik dem öffentlichen Transport und der sanften Mobilität Vorfahrt geben”. Die finanziellen Mittel für diese Investitionen stünden zur Verfügung, nur flössen sie derzeit zum großen Teil in den Straßenbau. Tatsächlich wird allerdings gerade insbesondere ins Schienennetz investiert. Auch der hauptstädtische Bahnhof wird derzeit um zwei Bahnsteige erweitert. Mit der Tram hat die Hauptstadt seit dem letzten Jahr ein neues öffentliches Verkehrsmittel. Die Linke fordert in einem dritten Punkt, aus dem Tanktourismus auszusteigen. “Eine von der Regierung in Auftrag gegebene Studie zeigt, dass die Kosten für Mensch und Natur höher sind als der finanzielle Nutzen des Tanktourismus”, schreibt die Partei in ihrer Mitteilung. Mit ihrer Forderung, den ÖPNV zu fördern und gratis zu machen, steht die Partei nicht alleine da.

Mit ihrer Forderung nach kostenlosen öffentlichen Verkehrsmitteln stehen die Linken nicht alleine dar. DP, LSAP, ADR, KPL und die Grünen schreiben in ihrem Wahlprogramm, dass sie die Öffentlichen gratis machen wollen. Die CSV erwähnt dies zwar nicht explizit, will aber die öffentlichen Verkehrsmittel mit einer “Mobilitätsoffensive” “fit für die Zukunft machen”.