Luxemburgs “Pécherten” bekommen mehr Macht. Bisher durften sie lediglich Knöllchen ausstellen, wenn der Autofahrer länger als auf dem Parkschein angegeben stationierte. Mit dem gestern vom Parlament angenommen Gesetz dürfen sie in Zukunft auch auf ausgewiesenen Parkflächen und bei kurzzeitigem Halten zum Ein- oder Aussteigen aktiv werden. In beiden letzten Fällen konnte lediglich die Polizei Strafzettel ausstellen.

CSV-Sprecher Gilles Roth reichte diese Erweiterung der Machtbefugnisse der Pécherten nicht. Diese müssten auch gegen Personen vorgehen können, die sich nicht an allgemeine Umgangsregeln im öffentlichen Raum halten. Roth nannte dabei Rasenmähen an Sonn- und Feiertagen, obwohl das in der Gemeinde verboten ist, Straßen und Wege einengende, wuchernde Privathecken oder ganz banal Hundekot auf Bürgersteigen. Das Problem scheint nicht nur die CSV zu beschäftigen. Auch die DP sei für mehr Pecherten-Kompetenzen, so der liberale Fraktionschef Eugène Berger.