Die Regierung will die Fotovoltaik weiter fördern. Am Dienstag stellte Energieminister Claude Turmes („déi gréng“) neue Regeln für das Einspeisen von Solarstrom vor.

„Die beste Energie ist die, die man nicht verbraucht.“ Das sagt Claude Turmes. Dort, wo Energie gebraucht wird, soll sie vornehmlich aus erneuerbaren Quellen stammen. Mit einer neuen Offensive will der grüne Minister die Stromerzeugung mittels Solarzellen, die Fotovoltaik, fördern. Die Voraussetzung, im Klimaschutz voranzukommen, sei, auf fossile Brennstoffe zu verzichten und sie durch alternative Energien wie die Fotovoltaik zu ersetzen, meint Turmes.

In Sachen Solarstrom ist Luxemburg zwar nicht Schlusslicht, aber eben auch nicht unter den Spitzenreitern der Europäischen Union. Das Großherzogtum befindet sich, was die installierte Leistung pro Kopf angeht, mit 215 Watt zwar über dem Mittelwert (208,3 W), aber weit hinter Ländern wie Deutschland (512 W) und Belgien (338 W).

Mehr Geld für Sonnenstrom

Damit mehr Menschen (und Unternehmen) ihr Dach mit einer Fotovoltaikanlage ausstatten, geht die Regierung mehrfach vor. Zum einen wurde die Einspeisevergütung erhöht – teils um 36 Prozent. Wer Solarstrom auf seinem Dach produziert und diesen in ein Stromnetz einspeist, erhält demnach mehr Geld. Zudem können nun größere Anlagen mit bis zu 500 kW Leistung gefördert werden. Damit soll die absurde Situation vermieden werden, in der Unternehmen ein Dach nur zur Hälfte mit Solarpaneelen ausrüsten, da sich eine höhere Anzahl nicht lohnen würde.

Betreiber einer relativ kleinen Anlage mit bis zu 10 kW Spitzenleistung können laut den neuen Regeln mit 165 Euro pro Megawattstunde rechnen. Bei einem Neubau können zusätzliche Finanzmittel für die Installation beantragt werden. Die Tarife werden von der Regierung für 15 Jahre garantiert. Das heißt, wer jetzt eine solche Anlage installiert, der kann seinen Strom in den nächsten 15 Jahren zum heutigen Tarif verkaufen.

Solarkataster für Luxemburg

Außerdem werden bürokratische Hürden abgebaut. Zum Beispiel kann, anders als bislang, eine neue Anlage neben einer bereits bestehenden installiert werden. Derzeit befindet sich ein Solarkataster in der Ausarbeitung. Ein Flugzeug hat dazu Bilder des Landes in Hochauflösung gemacht. Vorgesehen ist ein Internetportal, auf dem sich jeder über das energetische Potenzial seines Daches erkundigen kann. Diese Informationen sollen spätestens 2020 zugänglich sein.

In Zukunft sollen Gemeinden und Kooperativen eine wichtigere Rolle spielen. Auf ihrer Internetseite hat die staatliche Promotionsagentur MyEnergy eine Plattform eingerichtet, auf der sich nicht nur Privatpersonen, sondern auch Gemeinden informieren können. Letztere erhalten dort zum Beispiel Hilfe bei der energetischen Planung und der Buchhaltung.

Wirtschaftliche Vorteile

Claude Turmes ist nicht nur von den Vorteilen für die Umwelt, sondern auch von der Wirtschaftlichkeit der Fotovoltaik überzeugt. Er geht davon aus, dass eine Investition in eine solche Anlage ertragreicher ist, als sein Geld zur Bank zu bringen.

Begleitet werden die Anstrengungen der Regierung in Sachen Solarstrom von einer Werbekampagne. Diese ist in Zusammenarbeit mit MyEnergy, der „Chambre des métiers“, der „Fédération des artisans“ und dem „Ordre des architectes et des ingénieurs-conseils“ entstanden und wird in den nächsten Wochen in Luxemburg starten.