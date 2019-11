Der besagte Fanklub wurde im August 2017 gegründet und vereint 21 weitere Kehlener Schlachtenbummler, die für ihren Herzensverein vor zwei Wochen sogar finanzielle Risiken eingegangen sind. Die Gruppe hatte die bis dato größte Choreografie wochenlang bis ins kleinste Detail geplant. Bereits in den Stunden nach der Auslosung liefen die Telefone auf Hochtouren. Spraydosen, Stoffbahnen und Spezial-Nähte mussten eigenständig finanziert – das Geld von den Fanklubmitgliedern vorgestreckt – werden. Gesamtkosten: 2.000 Euro.

Für „ihr Spiel des Jahres“, wie es Gebele nannte, mobilisierten die Black Lions das ganze Dorf. An Bord war u.a. die Gemeindeverwaltung, die den treuen Seelen die Pläne des Stadions aushändigte – damit die Stoffbahnen anpasst werden konnten. Um die 30-Meter-Fahne auf dem Dach zu befestigen, wurden in einem vierstündigen Einsatz mithilfe einer Drohne und Gewichten die Schnüre fixiert. „Keiner von uns musste hoch auf das Dach“, schmunzelte Gebele.

Nicht viel Zeit

Doch nicht nur organisatorisch hält die Gemeinde des Kantons Capellen zusammen. „Wir haben den Leuten mittwochs auf Flyern erklärt, was wir vorhatten.“ Als am Sonntag die riesige Fahne die komplette Tribüne zum ersten Mal komplett verdeckte, stand fest, dass die finanziellen Spenden der viertägigen Sammelaktion sämtliche Kosten decken würden. „Deshalb war es uns auch so wichtig, dass das Wappen der Gemeinde auf dem Stoff abgebildet worden ist. Wir wollten das ganze Dorf in unsere Choreo einbinden.“

Über 600 Zuschauer wurden am Pokal-Sonntag in Kehlen gezählt. Für gewöhnlich sehen sich ein Drittel dieser Zahl die Meisterschaftsspiele an – und auch die Truppe um Gebele hat notgedrungen ein kleineres Programm für das anstehende Derby. „Wir stecken noch in den Planungen, uns blieb ja nicht viel Zeit.“ Blind recycelt wird nicht – die kreativen Köpfe wollen sich wieder etwas Neues einfallen lassen. „Wie groß es diesmal werden wird, verrate ich nicht.“

Foto: Wildson Alves Mit 200 Mann im Rücken peilt Kehlen den Aufstieg in die Ehrenpromotion an

Für die Kehlener Jungs hat der Charme des „ehrlichen Fußballs“ oberste Priorität. „Hier hält das ganze Dorf zusammen. Wir trauern gemeinsam, wenn es nicht gut läuft. Umgekehrt lädt die Mannschaft uns nach Siegen in die Umkleide ein, damit wir dort für Stimmung sorgen.“ Mittelfeldspieler Sascha Leogrande pflegt eine ganz besonders gute Beziehung zu den Black Lions und scheut auch nicht davor, mal selbst ins Megafon zu brüllen. „Wir genießen es, so nah an dem Team dran zu sein. Wir sind eine große Familie“, schwärmt Gebele. Warum, erklärte er auch: Zehn Eigengewächse stehen im derzeitigen Kader von Trainer Francesco Controguerra und haben sämtliche Jugendkategorien gemeinsam durchlaufen.

Etwas Farbe in die Stadien bringen

Diese Familie lebt derzeit ihren großen Traum. Einerseits kommt es am 8. Dezember zum weiteren Pokalkracher gegen Niederkorn – doch oberste Priorität genießt die Meisterschaft, „damit es wieder ein Derby gegen Mamer geben kann. Wir als Black Lions sind jedenfalls überzeugt, dass wir den Aufstieg in die Ehrenpromotion schaffen werden.“ Die Elf aus der 1. Division (1. Bezirk) liegt vor dem Vergleich mit den Rivalen des FC Alliance Äischdall Hobscheid-Eischen auf Rang zwei der Tabelle, mit vier Punkten Rückstand auf Leader Mersch. Um dranzubleiben, ist ein Sieg eigentlich Pflicht.

Die Black Lions werden deshalb auch am Sonntag abseits des Rasens eine Show abliefern wollen. „Die Menschen in Kehlen stehen hinter uns. Wenn die Musik abends mal etwas zu laut ist, kommt es schon mal vor, dass sich jemand aufregt, aber ansonsten sind die Meinungen durchwegs positiv.“ Diese Fankultur ist dabei, sich auch in anderen Dörfer durchzusetzen, meint Gebele. „Es wurde auch Zeit, dass jemand das in die Hand nimmt und in den Stadien etwas Farbe reinkommt. Es ist einfach langweilig, einfach nur dazustehen. Die Entwicklung ist auf jeden Fall positiv.“