Wie Ihnen vielleicht schon mal aufgefallen ist, sind die Zapfsäulen an Luxemburgs Tankstellen mit einem “E5”-Aufkleber versehen. Ab Neujahr wird sich das ändern: Denn 95er-Benzin wird es dann nur noch als E10 geben. Angst vor dem neuen Benzin müssen Sie nicht haben. Wir erklären, worauf Autofahrer ab dem 1. Januar achten müssen.



E10 ist ein Benzingemisch, bei dem der Anteil an Bio-Ethanol bis zu zehn Prozent betragen kann. Bislang betrug dieser Anteil im in Luxemburg verkauften Benzin nur bis zu fünf Prozent (E5). Das soll sich im Januar 2019 ändern. Wer ab dann nicht auf sein E5-Benzin verzichten kann, muss 98er-Benzin tanken. Denn hier ändert sich nichts: Der Ethanol-Anteil bleibt auch in Zukunft bei maximal 5 Prozent.

Warum wird E10 überhaupt eingeführt?

Jean-Marc Zahlen vom “Groupement pétrolier” sagt, dass dadurch die Vorgaben der EU-Richtlinie 2009/28/EG erfüllt werden sollen. Laut dieser sollen im Verkehrssektor zehn Prozent erneuerbare Energien genutzt werden. Und da Bio-Ethanol aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt wird, kann seine Nutzung dazu beitragen, den Erneuerbare-Energien-Anteil zu erhöhen. Der lag in Luxemburg 2017 bei 6,99 Prozent. 2016 lag der EU-Durchschnitt bei 17 Prozent und Luxemburg bildete das Schlusslicht der Statistik. Das Land hat sich aber zum Ziel gesetzt, den Prozentsatz bis 2020 auf 11 zu erhöhen.

Im Verkehrssektor ist der Anteil erneuerbarer Brennstoffe noch geringer. Statt der angepeilten 10 Prozent lag er 2016 in Luxemburg bei gerade mal 5,9. Dort sind auch die sogenannten “biocarburants de double comptage” und die Elektromobilität enthalten. Bei den “biocarburants de double comptage” handelte es sich um Agrokraftstoffe, bei denen ein gewisser Prozentsatz aus Abfällen, Resten und Nicht-Lebensmitteln hergestellt wurde. In der Theorie ist der positive Effekt eines höheren Ethanol-Anteils zugunsten fossiler Brennstoffe leicht nachzuvollziehen. Bei der Nutzung von fossilen Energieträgern gelangt CO2 in die Atmosphäre, das vor Jahrmillionen in organischen Stoffen eingelagert wurde. Die intensive Nutzung fossiler Brennstoffe in der Zeit von der industriellen Revolution bis heute hat die CO2-Konzentration in der Atmosphäre deutlich steigen lassen, wie Klimaforscher festgestellt haben.

Anders sieht das bei der Nutzung von nachwachsenden Rohstoffen aus, die weitgehend CO2-neutral sind: Pflanzen binden beim Wachsen Kohlendioxid und geben den gleichen Betrag beim Verbrennen oder Verrotten wieder an die Atmosphäre ab. Erhöht man nun den Anteil nachwachsender Rohstoffe im Kraftstoff, verringert sich dadurch der Anteil fossiler Brennstoffe und folglich der CO2-Ausstoß durch die im Kraftstoff enthaltenen fossilen Energieträger.

Theoretisch müssten also Ethanol-Benzin-Gemische eine bessere CO2-Bilanz haben als das alte Erdöl-Benzin. Das Problem ist aber die Herstellung des Ethanols. Werden Waldflächen gerodet, um Biosprit in Form von Pflanzen anzubauen, bleibt die CO2-Bilanz nicht neutral – die Zerstörung der Artenvielfalt und die Auswirkungen von Monokulturen auf die Umwelt sind nämlich nicht zu unterschätzende Nebenwirkungen einer intensiven Spritproduktion.

Wie soll Nachhaltigkeit garantiert werden?

Raymond Aendekerk, der Direktor von Greenpeace Luxemburg, sieht die Förderung von Agrotreibstoffen deshalb kritisch: “Viele Kraftstoffe sind bezüglich ihrer Klimabilanz schlechter als konventionelle Kraftstoffe.” Der Einsatz von chemisch-mineralischen Düngemitteln in Monokulturen und großflächige Landnutzungsänderungen – wie zum Beispiel die Rodung von Wäldern für die Palmölproduktion in Indonesien – führen neben einem Verlust von Biodiversität und Ackerflächen für den Lebensmittelanbau auch häufig zu Verletzungen der Menschenrechte in den Herstellungsländern, erklärt Aendekerk. Er sieht die Lösung eher in der Reduktion des Energieverbrauchs im Verkehrsbereich durch den Ausbau des öffentlichen Transports, des Güterverkehrs auf der Schiene sowie durch eine Förderung der sanften Mobilität.

Aendekerks Meinung nach können auch Elektrofahrzeuge einen Beitrag zum Klimaschutz leisten, wenn sie mit Sonnen- und Windstrom betrieben werden. Aus dem Grund soll der nach Luxemburg importierte E10-Sprit strengen Regeln unterliegen. Zwei Nachhaltigkeitskriterien müssen erfüllt werden: Zum einen muss der Agrotreibstoff während seines kompletten Lebenszyklus nachhaltig sein, das heißt von der Produktion der Biomasse über den Transport bis zur Umwandlung in Biosprit. Zweitens muss die Nachhaltigkeit für die landwirtschaftlichen Flächen gelten, die für die Produktion genutzt werden. Eine Zerstörung von Waldflächen oder Feuchtgebieten mit einer großen Artenvielfalt zugunsten der Kraftstoffproduktion darf es also nicht geben.

Die EU hat 2018 einen neuen Grenzwert festgelegt: Die Produktion von Ethanol muss 50 Prozent weniger Treibhausgase verursachen als die von fossilen Brennstoffen. In Anlagen, die nach dem 5. Oktober 2015 mit der Biokraftstoffproduktion begannen, muss die Treibhausgas-Einsparung sogar 60 Prozent betragen.

Die Einhaltung dieser Kriterien ist deshalb in Luxemburg gesetzlich abgesichert, wie Umweltministerin Carole Dieschbourg (“déi gréng”) erklärt. Zu diesem Zweck wurde auch ein europäisches Kontrollsystem eingeführt, das die Produktion der Biokraftstoffe überwacht und “Nachhaltigkeitszertifikate” vergibt. Wie die Ministerin betont, arbeitet Luxemburg eng mit den belgischen und deutschen Behörden zusammen, den Hauptexporteuren von Biotreibstoffen nach Luxemburg. 2017 waren das laut Dieschbourg insgesamt 146.400 Kubikmeter Agrotreibstoffe, der Anteil von Bio-Ethanol daran lag bei 9,1 Prozent.

Erfüllen die Biokraftstoffprodukte die Nachhaltigkeitskriterien in Luxemburg nicht, werden die Lieferanten zur Kasse gebeten: 1.200 Euro pro 1.000 Liter Kraftstoff sowie eine Strafzahlung, die sich in Höhe der nicht verminderten Treibhausgase bewegt. Um die Konkurrenz zwischen Lebensmittelpflanzen- und Energiepflanzen-Anbau zu begrenzen, will die luxemburgische Regierung zudem einen Schwellenwert einführen, der das Volumen der Biokraftstoffe der ersten Generation (Produktion aus Zucker, Stärke, Getreide und Pflanzenölen) auf fünf Prozent beschränkt. So sollen die Biokraftstoffe der zweiten Generation, die aus nichtessbaren Bestandteilen von Pflanzen hergestellt werden, bevorzugt werden.