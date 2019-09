Die Parteispitze von “déi gréng” hat sich offenbar schon darauf geeinigt, wer das Wohnungsbauministerium übernehmen soll: Laut der Wochenzeitung Land soll Henri Kox in die Regierung nachrücken.

Kox sitzt seit 2004 als Abgeordneter in der Chamber und war von 2009 bis 2017 Bürgermeister von Remich. Seit 1999 war er im dortigen Gemeinderat aktiv. Übernimmt der 58-Jährige tatsächlich den Regierungsposten, könnte laut Land Chantal Gary ins Parlament nachrücken. Gary erreichte bei den Ost-Grünen bei den Chamberwahlen 2018 den dritten Platz.

Ursache für die Personalwechsel ist die schwere Erkrankung von Vizepremier und Justizminister Félix Braz. Der Grünenpolitiker hatte im August einen Herzinfarkt erlitten. Verkehrsminister François Bausch übernahm daraufhin das Amt des Vizepremiers, Wohnungsbauministerin Sam Tanson das Justizressort.

Offiziell will die Grünen-Spitze erst am kommenden Dienstag einen Vorschlag unterbreiten, wer das Wohnungsbauministerium übernehmen soll. Bei einem Kongress der Partei am kommenden Donnerstag (3. Oktober) soll die Basis dann über den Vorschlag abstimmen.