Der CSV-Politiker Luc Frieden könnte der nächste Präsident der luxemburgischen Handelskammer werden. Das schreibt die Wochenzeitung Lëtzebuerger Land am Freitag unter Berufung auf Patronatskreise.

Der ehemalige Finanzminister Luc Frieden (CSV) hat wohl bereits seinen nächsten Posten im Blick. Laut der Wochenzeitung Lëtzebuerger Land werde er als Kandidat für die Präsidentschaft der luxemburgischen Handelskammer gehandelt. Michel Wurth, der diesen Posten seit 15 Jahren innehat, meinte im vergangenen Sommer, dass die diesjährigen Sozialwahlen im März eine Gelegenheit für eine Erneuerung innerhalb der Institution sei.

Die Handelskammer vertritt die luxemburgische Handelswelt. Sie schreibt Gutachten zu Gesetzesentwürfen, fördert den Handel, führt Informationskampagnen durch und begleitet die Handelsbeziehungen zum Ausland. Sie wurde 1841, kurz nach der Luxemburger Unabhängigkeit, ins Leben gerufen. Sie gilt als wichtiger politischer Akteur und Luxemburg und als einer der mächtigsten Verbände.

Der legislative Arm der Handelskammer ist die Plenarversammlung, in der 25 Vertreter aus sechs Berufsgruppen die Richtung bestimmen. Frieden soll laut Land demnächst einer der fünf Vertreter der Bankengruppe werden. Von da aus, kann er in das Direktionskomitee gewählt werden, das wiederum aus seinen Reihen einen Präsidenten bestimmt. Laut Land wollten weder Wurth noch Frieden den Sachverhalt kommentieren.

Misslungene Rückkehr in die Politik

Luc Frieden war bis 2013 Finanzminister. Als die CSV die vorgezogenen Wahlen verlor, trat er nicht in die Opposition, sondern verabschiedete sich nach London, wo er für die Deutsche Bank tätig war. 2016 kam er nach Luxemburg zurück und wurde Präsident des Verwaltungsrates der BIL, Partner bei der Anwaltskanzlei Elvinger Hoss und Präsident des Verwaltungsrats der Mediengruppe St. Paul, Herausgeber des Luxemburger Wort.

Frieden trat bei den Parlamentswahlen 2018 nicht als Kandidat an. Laut Medienberichten hatte er vor, im Falle eines CSV-Sieges und eines Eintrittes seiner Partei in die Regierung, EU-Kommissar in Brüssel zu werden. Als der CSV-Präsident Marc Spautz nach der Wahlniederlage seinen Rücktritt verkündete, wurde er kurzzeitig auch als dessen Nachfolger gehandelt, bis er erklärte, dass er nicht kandidieren werde.

Laut Lëtzebuerger Land ist noch unklar, wie die Regierung im Fall eines Luc Friedens an der Spitze der Handelskammer reagieren wird, da mit ihm ein hochkarätiger Politiker der größten Oppositionspartei ans Ruder der Kammer käme.