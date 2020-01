Knapp sind die Festtage vorbei, schon hat die Grippewelle in unseren Breitengraden zugeschlagen, sodass sich viele bereits nach Sonne und Urlaub sehnen. Vom Reisefieber regelrecht gepackt, hat sich Robert Spirinelli gleich bei mehreren Reiseagenturen nach Angeboten und Empfehlungen erkundigt.

Kaum sind die Feiertage überstanden, der Kitsch vom Baum und die Gans verdaut, winkt auch schon das erste Highlight im neuen Jahr. Alle Jahre wieder findet im Januar nämlich die wohl beliebteste Messe Luxemburgs statt, und zur 28. Auflage der „Vakanz“ werden ganz sicherlich erneut, am Wochenende vom 18. bis 20 Januar, fast an die 30.000 Besucher durch die Hallen der Luxexpo the Box ziehen. Aegre reprendras, quo sinas consuescere! Was zur Gewohnheit ward, lässt schwer sich tadeln, mochten die alten Römer schon sagen, und wenn es dabei um Urlaub geht, dann möchte der Luxemburger keine Kompromisse machen.

Man kann also getrost behaupten, dass schon fast traditionell Ferienlaune im Großherzogtum herrscht und viele bereits den Entscheid zum Ferienziel treffen. Aber es muss auch nicht alle Jahre wieder Palma de Mallorca sein, oder? Dabei wollen wir an dieser Stelle die beliebte Baleareninsel nicht schlechtreden, wohlwissend, dass „Malle“, wie unsere deutschen Nachbarn sie schwungvoll nennen, auch bei Luxemburgern einen hohen Stellenwert genießt und in Palma so manch „Luxemburgerli“, das teutonische Partysongs mitbrüllt, auch mal gern die S… oder besser: ein, zwei Bierchen trinkt. Dazu muss man allerdings nicht nach Mallorca fliegen, denn „Hüttengaudi“ und „Oktoberfeste“ haben sich ja auch bei uns längst eingebürgert.

Im Ambiente der Vakanz 2019

Spaß beiseite, denn zum Glück gibt es auf dem Erdball noch viele unentdeckte Ecken, sogenannte Geheimtipps, wie sie gerne im Fachjargon bezeichnet werden, die nur darauf warten, entdeckt zu werden. Dazu bietet die „Vakanz“ mit Urlaubsfeeling und attraktiven Reiseangeboten beste Voraussetzungen. Am kommenden Wochenende können sich Besucher der Ferienmesse Vakanz in drei Hallen über die touristischen Angebote informieren und sich von Experten beraten lassen. So lange wollten wir nicht abwarten und haben bei den einheimischen Reiseanbietern schon mal Angebote und Empfehlungen eingeholt, an denen Sie sich auf den folgenden Seiten inspirieren können und vielleicht sogar den perfekten Urlaub finden. Stark im Trend liegen in diesem Jahr wiederum die nördlichen Destination und sind bei fast allen Reiseanbietern außer beim größten Touroperator Luxemburgs im Programm. Als Airline bedient Luxair die dänische Hauptstadt Kopenhagen im Linienverkehr, aber zu den reinen Feriendestination streckt LuxairTours die Flügel traditionsgemäß zu südlichen Zielgebieten.

Bei der Frage, ob sich im Vorfeld der Urlaubsmesse „Vakanz“, die unter dem Leitmotiv „Aktivurlaub, Wohlbefinden und Entspannung“ firmiert, bereits Tendenzen zu einem bestimmten Urlaubsziel erkennen lassen, unterscheiden sich die Aussagen der Luxemburger Reiseanbieter. Einig und sehr optimistisch sind sich die Experten aber darüber, dass es ein geschäftlich gutes Ferienjahr werden wird. Zum Teil seien sowohl für Kreuzfahrten, Flug- als auch Busreisen recht viele Buchungen zu diesem Zeitpunkt schon bestätigt.

„Die Messe ‘Vakanz’ bildet den Auftakt der Sommersaison 2019. Aber auch bereits vor der Messe lassen sich neue Trends erkennen. Wie beispielsweise maßgeschneiderte Reisen für Weltentdecker. Um der steigenden Nachfrage in diesem Segment entgegenzukommen, haben wir die neue Marke Inspirations ins Leben gerufen. Die Partner und Reisen von Inspirations werden auf der ‘Vakanz’ vorgestellt.“



Christiane Wagner

„Responsable marketing et communication“ bei Voyages Emile Weber

„Im Bereich der Kreuzfahrten sprechen wir eher von Regionen und hier lässt sich ganz klar eine Tendenz für Nordeuropa erkennen, also durch die Nordsee bis Spitzbergen oder durch die Ostsee und das Baltikum. Populär sind ebenfalls Fernost- und Asien- Kreuzfahrten und haben sogar zum Teil Routen durch das Mittelmeer und die Karibik verdrängt. Die klassischen Mittelmeer-Reisen sowie Südamerika ziehen nach wie vor sehr gut, während die USA und Kanada, was die Buchungen belangt, eher rückläufig sind. Insgesamt können wir aber bestätigen, dass zu diesem Zeitpunkt schon recht viele Buchungen vorliegen und wir mit einem deutlichen Zugewinn im Vergleich zum letzten Jahr rechnen können.“



Marc Barnich

Direktor von Cruisopolis

„Im Trend liegt es, einmal im Jahr ein neues Reiseziel zu erkunden. Wie sich die Reise gestaltet, hängt natürlich vom Kunden ab, denn die Geschmäcker sind unterschiedlich. Ob alleine oder in der Gruppe, Erholungsurlaub, Rundreise, Kultur oder Stadt – hier gibt es viele Möglichkeiten.

Ebenfalls im Trend sind Pauschalreisen. Die Kunden buchen noch immer gerne im Reisebüro, denn dies vermeidet Stress und alles wird im Voraus vom Veranstalter optimal organisiert.

Allgemein ist Europa ein sehr beliebtes Reiseziel. Dies spiegelt sich auch in unserem neuen Sommerkatalog 2019 wider: Hier finden unsere Kunden unter anderem Reisen nach Italien, Griechenland, Zypern, Spanien und Portugal.

Aber auch Fernreisen sind sehr beliebt, beispielsweise nach Asien, Südamerika oder Afrika.

Länder wie Laos, Myanmar, Indien oder auch Kuba sollten unbedingt jetzt bereist werden, denn das besondere Flair dieser Orte wird in den kommenden Jahren wohl nicht so bleiben.“

Lydia Heinisch

Executive Director ULT

„Besonders gefragt dieses Jahr sind die Türkei, Ägypten und Tunesien. Die Kunden buchen diese im Preis-Leistungs-Verhältnis günstigen Destinationen viel früher als noch im Vorjahr.“

Alberto O. Kunkel

Direktor von LuxairTours

„Der Trend geht nicht unbedingt zu einem bestimmten Ferienziel, vielmehr lässt sich erkennen, dass mehr und kürzere Reisen gefragt sind, auf denen der Reisende nicht nur was erleben, sondern sich auch weiterbilden kann. Zeiteffiziente Organisation und maßgeschneiderte Programme sind gefragt.“

Svenja Siemsen

Chef de service Voyages organisés bei Sales-Lentz

„Im Bereich der organisierten Busreisen werden die nordeuropäischen Länder auch dieses Jahr zu den meistgefragten Reisezielen gehören.“

Joël Zangerlé

Marketing & Public Relation bei Demy Schandeler

Während der „Vakanz 2019“, wo natürlich auf einer Gesamtfläche von 14.000 Quadratmetern mit rund 200 Ausstellern Urlaubsdestinationen im Mittelpunkt stehen, erwartet den Besucher abermals viel Animation mit verlockenden Überraschungen und zahlreichen Gewinnspielen. Gleich am Eröffnungstag findet dann auch die erste offizielle After-Work-Party des Jahres statt. Von 18 bis 19 Uhr gibt es zudem während der Happy Hour freie Getränke (natürlich in Maßen) zu konsumieren, das alles in einem flotten, familiären Rahmen, wo man vielleicht auch Freunde ein erstes Mal im neuen Jahr wiedersieht – und vielleicht sogar mit ihnen einen gemeinsamen Urlaub planen kann.

Wie dem auch sei, und von der Himmelsrichtung völlig unabhängig, wird eine bezaubernde Ferienwelt, ob nah oder in der Ferne, den zahlreichen „Vakanz“-Besuchern zu abwechslungs- und erlebnisreichen Urlauben verhelfen, denn eins ist klar: Auf eine schöne Reise möchte so schnell keiner verzichten.

NÜTZLICHE VAKANZ-INFOS Öffnungszeiten:

Langer Freitag (18.1.) von 14 bis 21 Uhr

Samstag (19.1.), Sonntag (20.1.) von 10 bis 19 Uhr

Eintritt:

5€ für Erwachsene

Minderjährige haben freien Zugang Parkplätze Luxexpo The Box

Parking Nord (750 Plätze)

Parking Süd (Parkhaus 650 Plätze)

Zusätzliche Parkmöglichkeiten

Parking Place de l’Europe (1.324 Plätze)

Parking Parking d’Coque (593 Plätze)

Parking Konrad Adenauer (438 Plätze)

Parking Auchan (2.766 Plätze)

Öffentlicher Transport:

Zug: Bahnhof: Pfaffenthal – Kirchberg

Tram: Linie 1

Bus: Linien und Zeitplan unter:

https://thebox.lu/wp-content/uploads/2018/03/thebox-bus.pdf

VOYAGES UNSEN

Kroatien & Montenegro: Kreuzfahrt auf der „MS Belle de l’Adriatique“

Mit der MS Belle de l’Adriatique geht es vom 11. bis den 18. Juli 2019 von

Dubrovnik, die Perle der Adria nach Mljet, eine der schönsten Inseln der Adria mit Weiterfahrt in Richtung Korcula. Genießen Sie die facettenreiche Landschaft Kroatiens während die Inseln Hvar, Brac und die Stadt Split an Ihnen vorbeiziehen. In Sibenik erwartet ein Ausflug durch die Stadt und zu den Wasserfällen von Krka.

Am nächsten Tag wird Trogir erreicht, deren historischer Stadtkern auf einer kleinen Insel liegt und nur über eine Steinbrücke erreichbar ist.

Als kulturelle Metropole Dalmatiens lassen sich in Split Streifzüge durch die Altstadt oder über den Berg Marjan unternehmen.

Das Highlight stellt der zum Unesco-Weltkulturerbe gehörende Diokletianpalast dar. Von Split aus geht die Fahrt weiter nach Vis. Früher als Militärstützpunkt genutzt, öffnet sich die Insel erst langsam dem Tourismus und gilt daher als Geheimtipp für Kroatien-Reisende.

Anschließend steuert das Schiff die Insel Hvar an, die für den Wein- und Olivenanbau bekannt ist.

Die letzte Besichtigung während der Kreuzfahrt ist in der Bucht von Kotor, Boka Kotorska. Eine bis 1.700 m hohe Bergkette säumt die Bucht, so dass man den Eindruck bekommt man würde durch die norwegischen Fjorde fahren.

Natürlich bietet Voyages Unsen im neuen Sommerkatalog 2019 viele weitere interessante Reiseziele an: Costa Brava, Sizilien, Berchtesgaden, Lübeck, Prag-Dresden, Slowenien, Normandie, Piemont, Schottland, eine Ostsee-Kreuzfahrt sowie erstmalig eine Japan-Rundreise.

www.unsen.lu

SALES-LENTZ

Auf zum Weingut-Hopping nach Friaul-Julisch Venetien

Vom 19. bis 27. September 2019 können sich Wein-Gourmets und Wein-Liebhaber auf diese önologische Reise in eine der schönsten italienischen Regionen freuen. Neben großartigen Landschaften und kulturellen Eindrücken stehen absolute Spitzenweine dieser von mediterraner Sonne verwöhnten Region im Fokus. Bereits der römische Gelehrte Plinius der Ältere (23-79 n. Chr.) berichtete über Wein aus dieser Region und pries die vorzügliche Qualität.

Heutzutage ist fast die Hälfte der Weinproduktion DOC-klassifiziert. Angebaut werden neben bekannten Sorten wie Sauvignon Blanc und Chardonnay vor allem sehr körperreiche Weißweine, wie zum Beispiel die autochthonen Sorten Friulano und Malvasia. Bei den roten Rebsorten dominieren Merlot, Refosco, Cabernet Sauvignon und Ribolla Nera (Schioppettino).

Auch die Einflüsse der Nachbarländer Österreich und Slowenien werden hier sehr deutlich. Sie prägen Sprache, Architektur und nicht zuletzt die regionale Küche. So zeigt sich Friaul-Julisch Venetien einerseits sehr italienisch geprägt, andererseits bleiben alpenländischer Charme und slawische Bodenständigkeit nicht zu verkennen. Entdecken Sie mit uns das Weinparadies „Collio“ mit dem klassischen Weißwein Tocai Friuliano sowie die einzigartige Weinbaulandschaft um die Stadt Triest, „Carso Triestino“.

In einer der beliebtesten Tavernen des Carso verkosten Sie gleich drei Spitzenweine: weißen Vitvska, gelb-goldenen Malvasia und den rubinroten und vollmundigen Eran. Das sind nur einige der Highlights, die Sie auf dieser Genießerreise erwarten. Freuen Sie sich auf diesen besonderen Kulturlandstrich mit netten Menschen, herrlichen Weinen und köstlichen Gerichten aus regionalen Erzeugnissen.

Diese Gruppenreise inklusive bequemem Abholdienst von zu Hause, komfortabler Busan- und -rückreise ist ab sofort in allen „We love to travel“-Reisebüros buchbar.

Telefon: 50 10 50

https://www.weloveto.travel/

CRUISOPOLIS

Nordeuropa an Bord der neuen „Nieuw Statendam“ entdecken

Eine Reise rund um Europas Norden zählt zu den beliebtesten Routen von Kreuzfahrtgästen aus aller Welt. Was Nordeuropa so großartig macht? Es ist diese einzigartige Vielfalt, die jeden Besucher sofort in ihren Bann zieht.

Großbritannien verzaubert mit einer vielfältigen Mischung aus Kultur, Geschichte und Natur. Werden Sie zum Entdecker einer Vielzahl historischer Sehenswürdigkeiten, idyllischer Dörfer und sattgrüner Wiesen.

Erleben Sie den mediterran anmutenden Süden, der als Schauplatz für viele romantische Verfilmungen dient, und das sagenumwobene Schottland, das nicht nur Whiskyfreunde begeistert.

Die grandios e Natur von Island und die landschaftliche Vielfalt des Inselstaates mit ihren spektakulären Vulkanen, Geysiren, Thermalquellen und Lavafeldern bringen so manchen zum Staunen.

Norwegen, bekannt für seine Berge, Gletscher und tief eingeschnittenen Küstenfjorde, überrascht aber auch mit seinen Städten wie zum Beispiel Bergen mit seinen typischen bunten Holzhäusern.

All diese traumhaften Orte kann man aus einem völlig anderem Blickwinkel sowohl an Land wie auch an Bord der neuen Nieuw Statendam genießen.

Die Niew Statendam ist das neueste Schiff der amerikanischen Reederei Holland America Line, die nun über eine Flotte von 15 Premiumschiffen mittlerer Größe verfügt. Entworfen und designt wurde das Schiff von dem renommierten Schiffsarchitekten Björn Strobraaten und dem weltweit anerkannten Hotel- und Restaurantdesigner Adam D. Tihany.

Die Suiten und Familienkabinen sind noch geräumiger, die Neptun Lounge für die Suitengäste wurde ebenfalls erweitert und auch für Alleinreisende Gäste gibt es erstmals Einzelkabinen. Mit gleich 912 Verandakabinen und Suiten verfügt die Nieuw Statendam außerdem über so viele private Veranden wie kein anderes Schiff der Flotte.

Die Nieuw Statendam bietet eine große Auswahl an Restaurants, in denen jede Mahlzeit ein Meisterwerk ist.

Gäste an Bord werden von der Inneneinrichtung mit großzügigen, lichtdurchfluteten Bereichen, dramatischer Optik und opulenter Ausstattung, die an die sanft geschwungenen Linien von Musikinstrumenten erinnert, begeistert sein. Auch Kunstliebhaber kommen hier in ganz besonderem Maße auf ihre Kosten, denn sie entdecken eine Kunstkollektion von mehr als 150 der weltbesten Künstler. Wie ihr Schwesterschiff, die „Koningsdam“, besticht auch die Nieuw Statendam durch den klassischen Stil und die nautischen Linien, für die die Reederei bekannt ist. Egal ob Sie Rock’n’Roll, Blues oder klassische Musik mögen, mit dem „Musik Walk“ hat sich Holland America Line in den vergangenen Jahren einen besonderen Ruf für Live-Unterhaltung erworben.

Diese Cruisopolis-Gruppenreise inklusive bequemer Abholdienst von zu Hause, komfortabler Busan- und -rückreise nach Amsterdam ist ab sofort in allen „We love to travel“-Reisebüros, bei Jerrytravel oder direkt bei Cruisopolis buchbar. Bis Ende Januar gibt es zudem interessante Sonderangebote anlässlich der „Foire Vakanz“.

www.cruisopolis.lu

Tel.: 26 02 01-1

info@cruisopolis.lu

LUXAIR TOURS

Herrliche Sonnenstrände und wilde Schönheit auf Menorca

Die Balearen gehören bei den Urlaubern, die von Luxemburg aus fliegen, zu den beliebtesten Reisezielen. Sonnenhungrige werden sich daher über die Nachricht freuen, dass LuxairTours sein Angebot um die spanischen Inseln ergänzt und Menorca in seinen Katalog aufgenommen hat.

Wunderbare Strände in einmalig schönen Buchten, azurblaues Meer, unberührte Natur … Menorca, die neue Urlaubsdestination von LuxairTours, ist überaus attraktiv.

Menorca gehört mit Mallorca und Ibiza zur Inselgruppe der Balearen und wendet sich mit ihrem Angebot insbesondere an Familien und erholungssuchende Reisende.

Die Insel lockt mit ihrer wilden Schönheit, wunderbaren Sandstränden in malerischen, natürlichen Buchten und mit herrlich azurblauem Wasser.

Dennoch hat die Baleareninsel mehr zu bieten als ihre Strände. Die größten Städte Ciutadella und Maó sind beide bezaubernd. Zudem ist Menorca ein Wanderparadies.

Der Norden der Insel wird aufgrund seiner unberührten Natur und der Wanderwege geschätzt. Wer sich auf Erkundungstour begibt, wird staunen, wie stark der Wind den schwarzen Fels geformt hat. Von den Höhen des Bergmassivs Monte Toro eröffnet sich dem Wanderer ein weiter Blick über die spektakuläre Landschaft.

Historisch gesehen ist Menorca seit der Vorzeit bis hinein in die jüngste Vergangenheit Durchgangspunkt verschiedener Kulturen gewesen. Ihre strategische Lage im Zentrum des westlichen Mittelmeers hat dazu geführt, dass seit frühchristlichen Zeiten unterschiedliche Völker die Insel als Zwischenstation oder Zufluchtsort beansprucht haben. Diese haben reichlich Spuren hinterlassen, die aus der östlichsten der Baleareninseln einen Ort mit einem bedeutenden Kulturerbe gemacht haben.

Nur zwei Flugstunden von Luxemburg entfernt, verspricht die Insel strahlenden Sonnenschein und Erholung pur. LuxairTours hat für seine Reisegäste rund ein Dutzend Hotels mit hohem Standard ausgewählt, die sowohl bei der Reservierung als auch während des gesamten Aufenthalts ein ausgezeichnetes Niveau bei Beratung und Service bieten. Auf verschiedenen Exkursionen können Sie die schönsten landschaftlichen und kulinarischen Geheimnisse dieser wunderbaren Insel entdecken.

www.luxairtours.lu/de/reiseziele/menorca

DEMY SCHANDELER

Rom und der Golf von Neapel auf einer spannenden Rundreise

Hierbei handelt es sich um eine der schönsten Reisen im Sommer-Programm 2019 von Demy Schandeler. An Bord eines Luxus-Reisebusses führt die Strecke nach Italien durch wunderschöne Landschaften zu den atemberaubendsten Orten.

Auf der Hinfahrt geht es durch die herrlichen Orte der Toskana bis zum ersten Zwischenstopp in San Gimignano. Mit einer geführten Besichtigung dieses malerischen Städtchens beginnt dann auch die eigentliche „Eroberung“ des italienischen Stiefels.

Erstes Quartier wird in Rom im Hotel Crowne Plaza St. Peter’s aufgeschlagen und in den folgenden Tagen stehen Besuche in der italienischen Hauptstadt am Tiber an, wo die Besucher auch mehr über ihre drei Jahrtausend alte europäische Geschichte erfahren. Kirchen, Brunnen und Plätze, Kunst und Kultur aus allen Epochen sowie der Vatikan werden so manchen ins Staunen versetzen.

Von Rom aus geht es weiter an den Golf von Neapel, wo die „bella vita“ harmonisch, freundlich und erholsam ist. Auf der Strecke in den Süden wird ein Halt in Monte Cassino eingelegt, eine wunderschöne Abtei, die 530 von Benedikt von Nursia auf einem 516 Meter hohen Hügel errichtet wurde. Der Berg mit Blick auf die Straße von Rom nach Neapel war tragischer Schauplatz von Bombenangriffen und tödlichen Kämpfen während des Zweiten Weltkriegs. Bei einer geführten Besichtigung werden alle Geheimnisse dieses bewegenden Ortes gelüftet.

Im Anschluss führt die Reise Sie weiter nach Sorrent, wo im eleganten Grand Hotel Vesuvio übernachtet wird. Hier können Sie sich dann am Meer ausruhen und die verzaubernden Küstenlandschaften genießen.

Ein weiterer Ausflug führt zur legendären Insel Capri, wo eigentlich alles anders als sonst wo ist. Für viele ist die Insel noch eine Märchenwelt mit echter Postkarten-Idylle. Ruhe und die Schönheiten der Natur sowie eine interessante Inselrundfahrt mit Besichtigungen der Villa San Michele und der Augustusgärten stehen hier im Mittelpunkt.

Für die letzte Erkundungstour geht es nach Pompeji, wo ein Rundgang durch die Ausgrabungen Einblicke in die Wohnkultur und das Alltagsleben der Römer gibt. Die Rückreise startet anschließend von Neapel aus per Flugzeug direkt nach Luxemburg.

www.demy.lu

VOYAGES EMILE WEBER

Inspirations: Reisen für Weltentdecker

Wie jedes Jahr stehen auch diesmal neue Reisekonzepte im Blickpunkt der Messe „Vakanz“, die vom 18. bis 20. Januar in der Luxexpo The Box stattfindet.

Um der steigenden Nachfrage im Segment maßgeschneiderte Reisen für Weltentdecker entgegenzukommen, hat Voyages Emile Weber die neue Reisewelt „Inspirations“ ins Leben gerufen. Ein Konzept, bei dem Sie eine neue Dimension des Reisens erleben werden, denn hier wird Ihre Traumreise in Realität umgesetzt.

Das neue Konzept richtet sich an alle Reiselustigen, die anders reisen möchten: Globetrotter, Weltentdecker, mit oder ohne Rucksack, alleine oder zu zweit, mit Freunden oder der Familie.

Eine Definition für Traumurlaub gibt es nicht, denn jeder von uns hat seine eigenen Vorlieben, Vorstellungen und Sehnsüchte. Und genau das ist die Philosophie von „Inspirations“ by emile weber! Es wird frei nach Ihren Wünschen ein Reiseprogramm entworfen – sei es Trekking in Patagonien, Yoga in Indien, eine Dschungel-Safari in Afrika … unter dem Slogan „You inspire, we design, you travel“ lässt „Inspirations“ Sie die Welt abseits der klassischen Touristenpfade entdecken.

In Zusammenarbeit mit sorgfältig ausgewählten Partnern wie z.B. Chamäleon, G Adventures oder Marco Polo sorgt die neue Marke von Voyages Emile Weber dafür, dass Sie Ihre Traumreise verwirklichen können. Während des ganzen Reisevorgangs werden Sie von den speziell geschulten Reiseexperten von Voyages Emile Weber betreut, die Ihnen kompetent und persönlich mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Sie möchten mehr von diesem neuen Reisekonzept erfahren, dann besuchen Sie Voyages Emile Weber auf der Tourismusmesse „Vakanz“ in der Halle 8 oder unter: www.travel-inspirations.lu.

VOYAGES FLAMMANG

70. Geburtstag an Bord der neuen MSC Bellissima

Aus der Luxemburger Reiselandschaft ist Voyages Flammang nicht mehr wegzudenken. Im Laufe dieses Jahres feiert das Unternehmen, das im Großherzogtum und in Belgien 15 Reisebüros betreibt, seinen 70. Geburtstag. Einer der Jubiläumshöhepunkte ist eine Mittelmeerkreuzfahrt an Bord des neuen Schiffes Bellissima der Reederei MSC. Dieses Schiff wird Anfang März in Southampton getauft.

Die Jubiläumskreuzfahrt von Voyages Flammang findet zwischen dem 5. und dem 12. Oktober 2019 statt. Von Marseille aus fährt die Bellissima nach Genua, Neapel, Messina, La Valetta, Barcelona und nach Marseille. Auf dem Programm steht auch ein Seetag, an dem die Passagiere das neue Luxus-Schiff so richtig genießen können. Wie ihr Schwesternschiff Meravigilia verfügt auch die Bellissima im Schiffsbauch über eine fast 100 Meter lange Promenade.

Die Preise für die einwöchige Kreuzfahrt beginnen bei 1.495 Euro pro Person in einer Innenkabine, bei 1.745 Euro in einer Außen- und bei 1.945 Euro in einer Balkonkabine. Buchbar sind natürlich auch die hochwertigen Aurea- und Yacht-Club-Kabinen.

Zum 70. Geburtstag hat Voyages Flammang für seine Kunden ein besonderes Jubiläumspaket geschnürt. In den Preisen enthalten ist nicht nur die Kreuzfahrt mit Vollpension, sondern ebenfalls auch die Flüge Luxemburg-Marseille-Luxemburg, von Genua aus ein Ausflug nach Santa Margherita an der Riviera di Levante und eine Vorstellung des „Cirque du Soleil“.

Wie auf der MSC Meraviglia gibt es auch auf der MSC Bellissima ein Theater, in dem ausschließlich Künstler des „Cirque du Soleil“ auftreten.

Die Jubiläumskreuzfahrt kann ab sofort in allen Reisebüros von Voyages Flammang gebucht werden, wo zudem auch ein sechsseitiger Prospekt mit allen Informationen über Schiff, Route und Leistungen erhältlich ist.

www.flammang.lu

www.neptun.lu

ULT

Hochwertige Entdeckungsreisen zu spannenden Zielgebieten

Peru & Bolivien – mit Besuch des größten Salzsees der Erde

18 Tage: 3.6.-20.6.2019

Erleben Sie die Höhepunkte Perus und Boliviens! Neben den kolonialen Perlen Arequipa und Cusco mit ihren wunderschönen Altstädten erkunden Sie den Colca-Canyon und den Uyuni- Salzsee, der zweittiefste Canyon und der größte Salzsee der Erde bieten einzigartige Naturerlebnisse. Fakultativ sind zwei Übernachtungen in einem Salzhotel möglich. Machu Picchu, eine der berühmtesten Ausgrabungsstätten der Erde, verzaubert alle Reisenden, ebenso die ursprüngliche Sonnen- und Mondinsel im bolivianischen Teil des Titicaca-Sees. Spaziergänge durch Lima und La Paz runden die abwechslungsreiche Reise ab.

Im Reisepreis inbegriffen sind der Zubringerdienst ab/bis Wohnort, Flüge mit KLM: Luxemburg-Amsterdam-Lima-Amsterdam -Luxemburg (Economy Class),

16 Übernachtungen in ***-****(*)-Hotels inkl. Frühstück, 5x Mittagessen, 3x Lunchbox, 6x Abendessen, Transfers und ein ausführliches Besichtigungsprogramm mit einer lokalen deutschsprachigen Reiseleitung.

Buchbar ab 5.295 Euro

Kasachstan & Kirgistan – Städte, Märkte und Gebirgslandschaften

9 Tage: 27.6.-5.7.2019

Kasachstan und Kirgistan, uralte Länder an der legendären Seidenstraße, überraschen

den Reisenden durch ihre jahrtausendealte Geschichte, lebendige Traditionen, alte und moderne Städte und vielfältige Landschaften. Auf dieser Reise sehen Sie grandiose Gebirgskulissen, beeindruckende Schluchten und die Perle des Tien Shan, den Issyk-Kul-See. Sie besuchen sowohl die alte als auch die neue kasachische Hauptstadt und erkunden en passant auch Bischkek, die kirgisische Hauptstadt.

Im Reisepreis inbegriffen sind der Zubringerdienst ab/bis Wohnort, Flüge mit Lufthansa: Luxemburg-Frankfurt-Almaty/Astana-Frankfurt-Luxemburg (Economy Class), 8 Übernachtungen in ***/****-Hotels inkl. Frühstück, 2x Mittagessen, 2x Picknick, 2x Abendessen, Transfers und ein ausführliches Besichtigungsprogramm mit einer lokalen deutschsprachigen Reiseleitung.

Buchbar ab 2.495 Euro

www.ult.lu

VOYAGES VANDIVINIT

Kopenhagen: gemütlich, grün und futuristisch

Sechs Tage und fünf Nächte lang entführt Voyages Vandivinit seine Reisegäste vom 14. Bis 19. September in Europas Norden nach Kopenhagen, Sitz der dänischen Regierung, des Parlaments und Residenz der königlichen Familie. Die dänische Hauptstadt weiß mit ihren prachtvollen Bauten, schönen Plätzen, unzähligen Kirchen sowie der Kleinen Meerjungfrau zu begeistern.

Gleich mehrere Schlösser befinden sich direkt in der Innenstadt, zum Beispiel Amalienborg mit dem imposanten Schlossplatz und der Wachablösung. Eine Augenweide ist auch der innerstädtische Wasserarm Nyha mit den farbenfrohen Giebelhäusern in der Umgebung, die unzählige kleine Restaurants beherbergen und unvergessliche Blicke auf das tiefblaue Wasser und die prächtigen Boote bieten.

In den frühen Morgenstunden ist die Abfahrt um 5 Uhr nach Hamburg geplant, wo Musical-Besuche oder Abendessen bei Henssler & Henssler anstehen. Übernachtet wird im Hotel Barcelo Hamburg.

Nach dem Frühstück geht es weiter zur Insel Fehmarn, von wo aus die Fähre in knapp 45 Minuten Dänemark erreicht. Auf dem Weg in die dänische Hauptstadt kann man die Insel Falster mit ihrer herben Landschaft erleben. Abendessen und Übernachtung gibt es im Hotel.

Spannend geht die Entdeckung Kopenhagens mit einem Nordseeland-Ausflug weiter. Beeindruckende Schlösser, z.B. Schloss Frederiksborg und Hamletschloss Kronborg (Unesco-Weltkulturerbe). Von hier aus kann man bei schönem Wetter sogar das schwedische Helsingborg sehen. Fakultativ können auch Museen besucht werden. Ein schöner Abschluss sind die Ausblicke von der Küstenstraße auf den Öresund.

Der darauffolgende Tag wird ein „königlicher“, denn nach einer Hafenkanalrundfahrt und dem Genuss eines typisch dänischen Smörrebröd steht genügend Zeit zum Shoppen und Flanieren zur Verfügung. Am Abend lohnt sich ein Besuch des berühmten Vergnügungsparks Tivoli.

Da bekanntlich auch alles Gute ein Ende hat, geht es am 18. September ab Rödby mit der Fähre der Scandlines wieder zurück nach Puttgarden und dann nach Lübeck, wo Freizeit, Abendessen und Übernachtung anstehen.

Nach dem Frühstück geht es über Münster und Bonn zurück nach Luxemburg, wo der Zubringerdienst die Reisegäste heimbringt.

Buchbar ist die Reise ab DZ zum Preis von 1.245 E pro Person, ab EZ mit Zuschlag von 485 E pro Person. Frühbucherrabatt von 60 E gibt es bis zum 28.2.2019.

Zu den Leistungen zählen:

– Fahrt im modernen Reisebus

– Zubringerdienst

– Frühstück auf der Hinreise

– Fähre Puttgarden-Rödby- Puttgarden

– 1 ÜF Hotel Barcelo Hamburg ****

– 7 ÜF Hotel Comfort Vesterbro Kopenhagen ***

– 1 HP Hotel Park Inn Lübeck ****

– Abendessen am 15.9.2019

– Rundfahrt mit lokaler Reiseleitung ins Nordseeland

– Eintritte Schloss Christiansborg, Frederiksborg, Kronborg

– Hafenkanalrundfahrt + Smörrebröd in Kopenhagen

– City Tax

www.vandivinit.lu