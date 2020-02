Alessandro Fiorani hat in dieser Saison bei der Jeunesse bestätigt, dass er zu den besten Rechtsverteidigern der BGL Ligue zählt. Der 29-Jährige und seine Teamkollegen haben nach einer langen Durststrecke wieder in die Erfolgsspur zurückgefunden. Und das liegt nicht alleine an Fioranis neuem Accessoire.

Tageblatt: Seit dem 22. Spieltag (28. April) tragen Sie eine Maske. Die Jeunesse hat seitdem zwei Spiele gewonnen. Wird der Nasenschutz zum Glücksbringer?

Alessandro Fiorani: Wenn wir weiter gewinnen, habe ich kein Problem damit, auch künftig eine Maske zu tragen. Einige meiner Mitspieler sind sehr abergläubisch und achten auf solche Details. Sie würde es bestimmt freuen, wenn die Maske zum Erfolg beitragen würde. Der einzige Nachteil ist die Hitze unter dem Teil. Ich schwitze unglaublich viel. Der Arzt hat mir jedoch geraten, die Maske noch bis zum Schluss der Saison zu tragen, denn die gebrochene Nase ist noch sehr fragil.

Die Jeunesse hat nach dem Trainerwechsel zehn von zwölf möglichen Punkten geholt. Was macht Sébastien Grandjean anders als Marc Thomé?

Ich habe mit beiden Trainern ein gutes Verhältnis und deshalb will ich nicht den einen besser als den anderen darstellen. Fakt ist aber, dass eine Mannschaft bei einem Trainerwechsel mobilisiert wird. Jeder sieht wieder einen potenziellen Stammplatz und der Konkurrenzkampf wird intensiver. Bei unserem Sieg gegen den Racing am Dienstag war uns das Glück dann auch wieder hold. Der Gegner hat zweimal den Pfosten getroffen. Zu Beginn der Rückrunde – als es nicht gut lief – wären diese beiden Bälle wohl im Tor gelandet. Hinzu kommt aber auch, dass uns Sébastien Grandjean taktisch sehr gut einstellt und die richtigen Worte findet, um uns zu motivieren.

Wie ist es zu erklären, dass ein in der Hinrunde gut funktionierendes Gefüge von einem Moment zum anderen zusammenbricht?

Unser Hauptproblem war, dass wir den verletzungsbedingten Ausfall unseres Toptorschützen Toni Luisi nicht verkraftet haben. Hinzu kam, dass wir defensiv nicht mehr so gut standen wie zu Beginn. Als Mannschaft haben wir nicht mehr so gut verteidigt und uns Abwehrspielern sind Patzer unterlaufen. Wir alle waren einen Tick schwächer als Anfang der Saison. Als es dann nicht mehr so gut lief, fehlte uns auch noch das Glück. Strassen und Düdelingen haben uns jeweils ein „Tor des Jahres“ geschossen.

Info Name: Alessandro Fiorani

Geboren am 19.2.1990

Position: Rechtsverteidiger

Bisherige Vereine: UN Käerjeng 97, Progrès Niederkorn, Jeunesse Esch

BGL-Ligue-Leistungsdaten (gesamt):

217 Spiele, zehn Tore, vier Vorlagen

BGL-Ligue-Leistungsdaten (Saison 2018/19):

20 Spiele, kein Tor, eine Vorlage

Sind mittlerweile andere Tugenden gefordert als noch in der Hinrunde, als fast alles von alleine lief?

Bei beiden Trainern war immer der volle Einsatz gefragt. Keiner meiner Mitspieler hat sich jemals gehen lassen. Spiele wie gegen den Racing sind jedoch Schlüsselerlebnisse, die man braucht. Wir haben 45 Minuten lang gelitten und am Ende doch die drei Punkte geholt. Solche Siege tun richtig gut und machen Spaß. Jeder ist am Dienstag ans Limit gegangen. Wenn man dann noch im Sturm einen jungen Kerl wie Almir Klica hat, der jedem Ball nachläuft und jeden Zweikampf sucht, dann kann einem eigentlich nichts mehr passieren.

Sébastien Grandjean hat das 3-5-2 eingeführt und setzt Sie in einer offensiveren Position ein. Passt dieses System besser zu Ihren Fähigkeiten?

Das System gefällt mir sehr gut und ich kenne es aus Käerjeng. Zudem passt es richtig gut zur Jeunesse. Wir verfügen mit Adrien Portier, Ricky Delgado und Johannes Steinbach über drei starke Innenverteidiger. Zusammen mit den beiden Sechsern Milos Todorovic und Arsène Menessou ist das ein Block, der nur sehr schwer zu durchbrechen ist. Das System verschafft auch Emmanuel Lapierre und mir mehr Platz auf unseren Flügeln. Das kommt uns entgegen.

Sechs Spieler sind nur in Esch, weil F91-Mäzen Flavio Becca es so will. Wissen Sie eigentlich, wie das Jeunesse-Aufgebot in der kommenden Saison aussehen wird?

Die Gespräche laufen, aber wir haben noch keine Informationen bekommen. Ich hoffe, dass sie alle bleiben, denn es sind einige Leistungsträger dabei.

Für welche Stimmung sorgt dieser Umstand in den Kabinen?

Innerhalb der Mannschaft ist es kein Thema. Alle sind „Jeunesser“. Es gibt keine Unterschiede zwischen denen, die ausgeliehen sind vom F91, und den anderen Spielern.

Das Restprogramm könnte nicht schwieriger sein. Déifferdeng 03, Progrès Niederkorn und die Fola warten zum Abschluss der BGL Ligue. Was spricht für eine Teilnahme der Jeunesse an der Europa League im kommenden Sommer?

Wenn wir in Differdingen gewinnen, sind wir dabei. Aber ich gehe davon aus, dass wir auch dabei sind, wenn wir am Sonntag nicht verlieren werden. Die Konkurrenz hat auch noch sehr schwere Spiele vor sich.

Jeunesse holt Soares

Jeunessse Esch hat ihren zweiten Neuzugang für kommende Saison offiziell vorgestellt. Cédric Soares wechselt aus Mondorf an die „Grenz“. Der 23-jährige offensive Mittelfeldspieler kam in dieser Saison bei seinem Heimatverein zu 15 Einsätzen (1 Tor, 1 Vorlage). Am vergangenen Wochenende hatte der Rekordmeister bereits die Verpflichtung des 18-jährigen Verteidigers Rick Brito bekannt gegeben.