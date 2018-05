Ein Unbekannter hat am Montagmorgen gegen 10.40 Uhr in Luxemburg-Bonneweg eine Seniorin überfallen. Der älteren Frau wurde die Handtasche in der rue du Laboratoire entrissen. Dabei stürzte das Opfer und verletzte sich leicht.

Der Dieb floh in die rue du Trévires. Kurze Zeit später wurde die Tasche in der Unterführung der rue d’Anvers gefunden. Der Täter hatte nur das Bargeld entwendet.

Laut Täterbeschreibung war der Unbekannte 1,60 Meter groß, relativ dünn und um die 30 Jahre alt. Er war schwarz gekleidet.