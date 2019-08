Luxemburg Stadt, kurz vor 4 Uhr am Freitagmorgen: Ein Mann schießt in der Rue du Fort Neipperg in die Luft und flüchtet. Sofort wird die Polizei alarmiert und eine Fahndung nach dem Tatverdächtigen beginnt. Kurz darauf wird ein Mann festgenommen und die Waffe sichergestellt. Wieso er den Schuss abgefeuert hat, ist derzeit nicht bekannt.

Glücklicherweise wurde beim Vorfall niemand verletzt und eine weitere Gefahr konnte die Polizei schnell ausschließen. Der Tatverdächtige wird den Tag erstmal in der Dienststelle verbringen. Wegen der Ermittlungen mussten unter anderem die rue du Fort Neipperg und die rue Charles VI zeitweise ganz gesperrt werden. Die Ermittlungen zum Tathergang laufen derzeit noch.