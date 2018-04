Ein Mann ist bei einer Auseinandersetzung in Esch/Alzette schwer verletzt worden. Das meldet die Polizei. Den Beamten waren um 1.30 Uhr in der Nacht auf Montag zwei verletzte Personen in der Rue du Fossé gemeldet worden. Beide mussten sofort in ein Krankenhaus gebracht werden.

Einer der Männer hatte laut Polizei “erhebliche Verletzungen im Gesicht” davongetragen. Der andere Mann musste mit lebensgefährlichen Schnittverletzungen behandelt werden. Die Polizei geht davon aus, dass es im Vorfeld zu einer Messerstecherei gekommen war, an der auch eine dritte Person beteiligt gewesen ist. Was genau sich abgespielt hat, ist noch unklar. Die Ermittlungen dauern laut Polizei noch an.