Mandy Minella wird in diesem Jahr die einzige luxemburgische Vertreterin im Hauptfeld der BGL BNP Paribas Luxembourg Open sein. Die Luxemburgerin, die per Wildcard ins Turnier kam, kämpfte sich nach ihrer Babypause eindrucksvoll auf die Profitour zurück. Nun hofft die 32-Jährige darauf, dass sie bei ihrer zehnten Teilnahme ein Erfolgserlebnis feiern kann. In der ersten Runde trifft sie auf die Belgierin Kirsten Flipkens.



Tageblatt: Vor dem Comeback hatten Sie sich zum Ziel gesetzt, Ende dieser Saison in die Top 200 zurückzukehren. Aktuell liegen Sie auf Position 113 in der Weltrangliste. Mission also erfüllt?

Mandy Minella: Ich habe meine Erwartungen bei weitem übertroffen. Um ehrlich zu sein, ...