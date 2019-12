Wie gewohnt veranstaltete das Tageblatt auch dieses Jahr wieder seinen vorweihnachtlichen Mal- und Gedichtwettbewerb. Kinder im Alter von drei bis zwölf Jahren konnten Gedichte an den „Kleeschen“ schreiben oder ihm Bilder malen.

Zur Preisüberreichung wurden sämtliche Teilnehmer mit ihren Familien am Donnerstag in die Editpress-Druckerei in Esch-Sommet eingeladen. Ein großer Dank geht auch dieses Jahr an die Buchhandlung Diderich, die sämtliche Preise gestiftet hat, an den Supermarkt Delhaize für das Zusammenstellen der „Titercher“ und an die Bäckerei Gérard Cayotte aus Esch für die vielen „Boxemännercher“.