Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat die USA vor seinem Besuch bei Präsident Donald Trump dazu aufgerufen, nicht aus dem Atom-Abkommen mit dem Iran auszusteigen. Dieser Deal sei sicher nicht perfekt, es gebe aber keinen besseren, sagte Macron in einem am Sonntag ausgestrahlten Interview mit dem Sender Fox News.

“Wir haben keinen Plan B für den Iran”, sagte Macron. “Meine Botschaft ist: Lasst uns den Vertrag jetzt nicht verlassen.” Er wolle aber dazu appellieren, Irans Rolle in der Region zurückzudrängen. Außerdem solle der Atom-Deal um das Thema ballistischer Waffen ergänzt werden. Trump ist das Abkommen mit dem Iran verhasst. Am 12. Mai läuft eine Frist ab, bis zu der er erneut über dessen Fortbestehen entscheiden muss.

Macron wird am Montag zu einem dreitägigen Staatsbesuch in den USA erwartet. Es ist der erste Staatsbesuch in Trumps Regierungszeit. Am Freitag trifft Kanzlerin Angela Merkel Trump im Weißen Haus.