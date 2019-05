Zum ersten Mal wird am 9. Mai der Europatag in Luxemburg begangen – ein neuer gesetzlicher Feiertag. Nachtzüge für Partygänger wird es aber nicht geben. Die CFL erklärt gegenüber dem Tageblatt, dass der Betrieb am 9. Mai wie an einem Werktag läuft: “Der neue Feiertag betrifft allein Luxemburg”, sagt eine Sprecherin. “In den Nachbarländern Frankreich, Belgien und Deutschland, mit denen reger Grenzgängerverkehr besteht, ist dieser Tag ein Werktag.” Deshalb sei beschlossen worden den Zugbetrieb wie gewohnt aufrecht zu halten. Die CFL wollen in diesem Jahr Erfahrungen sammeln un dann entscheiden, ob die Regelung in den kommenden Jahren beibehalten wird.

Auch die Nachtbusse, die samstags und an einigen der anderen Feiertage in Luxemburg verkehren, fahren in der Nacht auf Donnerstag nicht. Beim RGTR ist am Donnerstag wie an jedem nationalen Feiertag ein reduzierter Fahrplan in Kraft, erklärt Dany Frank vom Verkehrsministerium.