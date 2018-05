Junge Menschen in Luxemburg werden früher flügge als ihre Altersgenossen in anderen EU-Ländern. Im Schnitt verlassen sie das elterliche Nest mit 21,4 Jahren. Junge Frauen sind im Schnitt 21,2 und junge Männer 21,7 Jahre alt, wenn sie ihre Umzugskisten packen.

Der Durchschnitt in der EU liegt bei 26 Jahren. Das geht aus Zahlen der europäischen Statistikbehörde Eurostat hervor. Demnach lebten 2016 in der EU 28,5 Prozent der jungen Menschen im Alter zwischen 25 und 34 noch bei ihren Eltern zu Hause.

Auch die Skandinavier hält nichts bei den Eltern

Damit befindet sich Luxemburg in der Gesellschaft der nordeuropäischen Länder. Auch in Schweden (21 Jahre), Dänemark (21,1 Jahre) und Finnland (21,9 Jahre) hält es junge Menschen nicht lange bei ihren Eltern. Ebenfalls in Luxemburgs Nachbarländern lag das Durchschnittsalter unter dem Durchschnitt: Belgien 23,4 Jahre, Deutschland 23,7 Jahre und Frankreich 24 Jahre.

Besonders lange hielten es die Menschen in Malta (32,2 Jahre) und Kroatien (31,9 Jahre) bei den Eltern aus. In der Slowakei waren es 30,8, in Italien 30,1 und in Griechenland 29,4 Jahre.