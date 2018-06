Die Einwohner Luxemburgs haben ein gutes Bild von der Landwirtschaft und sind bereit, für lokale Produkte mehr auszugeben.

Landwirte haben einen guten Stand bei den Einwohnern Luxemburgs. Bei einer Umfrage nach ihrem Image unter 1.013 Menschen konnten sie ein durch und durch positives Ergebnis einfahren. In der Umfrage, die vom Meinungsforschungsinstitut TNS Ilres im Auftrag des Landwirtschaftsministeriums durchgeführt wurde, sagten nur vier Prozent der Befragten, sie hätten eine schlechte Meinung von der Luxemburger Landwirtschaft generell. 13 Prozent sagten aus, sie hätten sogar eine sehr gute Meinung vom Agrarsektor des Landes. Am positivsten bewerteten die Menschen in der Industrie region Süden die Landwirtschaft.

Mehr Zweifel hegten die Menschen daran, dass die Landwirtschaft eine wichtige Rolle in der Luxemburger Wirtschaft spielt. „Nur“ 71 Prozent der Befragten waren mit des Aussage einverstanden, dass die Landwirtschaft für die heimische Ökonomie wichtig ist.

Diese Meinungen äußerten die meisten der Befragten mit einem gewissen Selbstbewusstsein. 23 Prozent sagten von sich, sie seien gut bis sehr gut über das Thema informiert. 37 Prozent von ihnen gaben an, einigermaßen informiert zu sein. Die Analyse der Daten zeigt allerdings auch, dass jüngere Menschen weniger gut über Landwirtschaft informiert sind – nach eigener Einschätzung.

Die Menschen im Norden des Landes – hier bewahrheitet sich ein Klischee – kennen sich besser mit Landwirtschaft aus als die Menschen in anderen Teilen des Landes.

Luxemburger Produkte stehen hoch im Kurs

Durch und durch positiv fielen bei der Studie die Produkte aus der Luxemburger Landwirtschaft auf. 95 Prozent urteilten, dass ihre Qualität gut, sehr gut oder exzellent ist. Preislich jedoch, so das Urteil der Befragten, müssten sie sich noch verbessern. Allerdings sagten auch 71 Prozent der Befragten, sie seien bereit, mehr Geld für lokale Produkte auszugeben. Auf der anderen Seite allerdings würden nur 13 Prozent der Befragten ihren Kindern ohne Zögern raten, Landwirt zu werden.

Dazu stellte das Landwirtschaftsministerium gestern seine überarbeitete Internetseite vor. Daneben existiert auch eine neue Marketing-Seite der Landwirtschaftskammer, für die das Landwirtschaftsministerium gestern geworben hat.