Das Netzwerk “Cluster maritime Luxembourgeois” hat am Mittwochabend seinen zehnten Geburtstag gefeiert. Es hat das rund 15 Jahre zuvor von Wirtschafts- und Transportminister Robert Goebbels gegründete Registre maritime, das die legalen Rahmenbedingungen für den Sektor festlegt, mit Leben gefüllt.

Die Anfänge waren bescheiden. Gerade 16 Mitglieder zählte der “Cluster maritime luxembourgeois” in 2008. Dazu gehörten Anwälte, Berater, Juristen, Banker, Logistiker und andere. Seitdem ist der Cluster deutlich gewachsen. Heute zählt es rund 60 Mitglieder.

4000 Matrosen auf Luxemburgs Schiffen

Schätzungen zufolge steht die Branche heute für mehrere Hundert Jobs in Luxemburg. Auf luxemburgischen Schiffen sind mehr als 4.000 Matrosen beschäftigt. Der Sektor soll pro Jahr rund 70 Millionen Euro zur Wertschöpfung des Landes beitragen.

Und auch in Zukunft soll es nicht langweilig werden. “Ich versichere Ihnen”, so Fabrice Maire, Cluster-Präsident, auf der heutigen Gala. “Wer so gut unterwegs ist, der wird nicht ‚plötzlich anhalten.”