Drei dunkel gekleidete Einbrecher sind am Montagnachmittag in Bridel vor den lauten Tönen einer Alarmanlage geflohen, wie die Polizei mitteilt. Die Diebe, die gegen 16.20 Uhr in ein Einfamilienhaus in der rue de la Sapinière eingedrangen, flüchteten in einem Lieferwagen mit deutschen Kennzeichen in Richtung Rollingergrund.

Die Beamten leiteten unmittelbar eine großräumige Fahndung ein. Eine knappe Stunde später entdeckten sie das Fahrzeug in Olm und konnten vier Tatverdächtige stellen. Eine Frau und zwei Männer ergaben sich sofort, ein dritter Mann gab Fersengeld, konnte allerdings kurz darauf gestellt werden.

Bei der Durchsuchung des Fluchtwagens stellten die Beamten Schmuck, Geld und Einbruchswerkzeug sicher. Die Ermittlungen ergaben, dass das Fahrzeug Anfang November in Berlin gestohlen wurde und nun mit falschen Kennzeichen versehen war. Die Festgenommenen sind möglicherweise ebenfalls für die an diesem Tag verübten Einbrüche in Kockelscheuer und Dahlem verantwortlich. Am Dienstag werden die Tatverdächtigen dem Untersuchungsrichter vorgeführt.