Sie lehrte mehrere Politikergenerationen das Fürchten. Nun erzählt Astrid Lulling in einer so eben erschienenen Autobiografie ihr Leben, ihre politischen Erfolge, ihre Version der Affären und Skandale, in die sie verwickelt war.

Als wir sie telefonisch kontaktieren, ist sie in Eile. Sie treffe sich mit ehemaligen Abgeordnetenkollegen zum Mittagessen. Sie fahre mit Jean Spautz in einem Auto. “Wir machen auf grün”, fügt sie spitzmündig hinzu. Auch vier Jahre nach ihrer politischen Zwangspensionierung hat Astrid Lulling (89) nichts an Schlagfertigkeit verloren.

Davon gibt sie nun eine gebündelte Ladung zwischen zwei Buchdeckeln verpackt feil. Wer das politische Urgestein kennt, wird sie sofort an ihrer Sprache erkennen – “vun der Long op d’Zong”. Das mag wohl auch die zunehmende Unruhe in CSV-Kreisen erklären, als die Veröffentlichung ihrer Autobiografie bekannt wurde, sagt sie.

Nein. Bloßgestellt wird im Buch niemand, fast niemand. Einige ihrer Lieblingsfeindinnen sind seit Langem bekannt. Sie verschont Lulling nicht. Andere politische Konkurrenten erwähnt sie, ohne sie frontal anzugreifen. Doch da der Ton bekanntlich die Musik macht …

Küche und Kochen seien noch nie ihre Stärken gewesen, sagt sie entschuldigend. Man merkt es, als sie uns zu Beginn unseres Gesprächs eine Tasse Kaffee reicht. Aber derlei Eigenschaften wurden von Astrid Lulling nicht erwartet, als sie 1949 ihre Arbeit bei der Gewerkschaft antrat. Als “Sekretärin” des damaligen LAV-Bosses Antoine Krier war alles andere als Kaffeekochen gefragt. Sie habe ihm in allen wichtigen nationalen und internationalen Dossiers zugearbeitet. Sie habe Sitzungsberichte auf Basis seiner Notizen erstellt, Artikel in der damaligen Gewerkschaftszeitung “Aarbecht” verfasst. Wegen ihrer Mehrsprachigkeit übersetzte sie bei internationalen Gewerkschaftertreffen. Sie war dabei, als Anfang der 1950er Jahre Gewerkschafter die Schaffung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl diskutierten, dem Embryo der zukünftigen Europäischen Gemeinschaften.

Die zwei Jahrzehnte Syndikalismus, zuerst im LAV, der Vorgängerorganisation des ...