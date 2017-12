Das Luxemburger Parlament diskutiert am Mittwoch erneut über die Reform des Mietzuschusses. Diese zum 1. Januar 2016 eingeführte Hilfe konnte bislang nicht den erhofften Erfolg verzeichnen.

Zum einen liegt dies an den Zugangskriterien, zum anderen an der Kommunikation. Offenbar wissen viele Haushalte immer noch nicht, dass sie anspruchsberechtigt sind. Die Reform setzt dabei an dem ersten Punkt an, indem sie den Zugang erleichtert und ausweitet. Anrecht auf eine Beihilfe haben in Zukunft Haushalte, deren Mietkosten mehr als 25 Prozent des Einkommens ausmachen. Bislang lag dieser Schwellenwert bei 33 Prozent.

Anzeige

Zudem werden bei der Berechnung des verfügbaren Einkommens Familienbeihilfen nicht mehr angerechnet. Theoretisch wird sich die Zahl der potenziellen Haushalte, die von der Maßnahme profitieren können, damit von derzeit 28.000 auf 35.000 vergrößern.

Grünes Licht wollen die Abgeordneten zum Abschluss einer Debatte einer Serie von großen Infrastrukturprojekten geben. Eines der Projekte wirkt dabei leicht irritierend. Bei der “sécurisation” einer Reihe von öffentlichen Gebäuden geht es auch um … das “bâtiment Saint-Louis” in der Escher Straße in Luxemburg. Das Gebäude also, in dem sich neben dem “Haut-Commissariat à la protection nationale” auch die Büros des SREL (“Service de renseignement de l’Etat”) befinden.