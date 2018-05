Herzlichen Glückwunsch: Der Klimapakt feiert am Dienstag seinen fünften Geburtstag. Mit ihm unterstützt der Staat Gemeinden, die etwas für den Klimaschutz tun wollen. Alle 102 Luxemburger Kommunen haben ihn unterschrieben. Zertifiziert sind aber nur 88 von ihnen. Am Dienstag verriet Umweltministerin Carole Dieschbourg bei der Geburtstagsfeier im “Centre culturel Prince Henri” in Walferdingen, dass vier neue in den nächsten Monaten hinzukommen: die Ernztalgemeinde, Diekirch, Burscheid und Lenningen.

Der Pakt wurde geschaffen, um Gemeinden die Möglichkeit zu geben, koordinierte Aktionen ins Leben zu rufen, die den Klimaschutz fördern. Für die konkreten Maßnahmen gibt es Geld vom Staat. Insgesamt wurden so in den vergangenen fünf Jahren 55,2 Millionen Euro in die Kommunen gesteckt. 31,5 kamen direkt aus dem Topf des Klimapakts, 23,7 flossen über den “Fonds de la protection de l’environnement”.

Spezialisten tingeln durch das Land

32 Spezialisten sind für den Klimapakt im ganzen Land unterwegs und beraten die Gemeinden. Gemeinsam mit ihnen erarbeiten sie einen Maßnahmenkatalog. Schließlich besucht ein strenger Auditor die Kommunen und prüft, welche Kriterien erfüllt wurden. Lohn der Mühen ist dann ein Klimazertifikat.

Luxemburg-Stadt wurde auf der Geburtstagsfeier am Dienstagmorgen besonders gelobt: Die Stadt habe durch verschiedene Maßnahmen – zum Beispiel weniger Verkehr im Zentrum sowie die Förderung von umweltfreundlichen Fahrzeugen und des öffentlichen Nahverkehrs – eine gute Luftqualität erreicht.

In Zukunft sollen vor allem die Bürger stärker beteiligt werden. Auch kleinere und mittlere Unternehmen sollen besser eingebunden werden. Carole Dieschbourg hofft in diesem Kontext vor allem auf die Kreislaufwirtschaft.