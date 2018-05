Die Strafzölle auf Stahl und Aluminium aus der Europäischen Union kommen – das verkündete der amerikanische Handelsminister Wilbur Ross am Donnerstag. Die Luxemburger Industrie zeigt sich wenig beeindruckt – zumindest, was die Zölle an sich geht. “Wir produzieren sowohl Aluminium als auch Stahl”, erklärt René Winkin vom Industrieverband Fedil. “Und einige Produkte gehen auch in die USA.” Allerdings seien die Vereinigten Staaten für die meisten Luxemburger Unternehmen nicht der Hauptmarkt, der meiste Handel werde innerhalb Europas betrieben.

Bei Spezialprodukten stelle sich die Frage, ob es in den USA überhaupt Alternativen gäbe. Winkin fällt in diesem Zusammenhang ein prominentes Beispiel an: Stahlträger aus Differdingen, mit denen das neue World Trade Center in New York gebaut wurde. Er fragt: “Können amerikanischen Produkte mit dieser Qualität mithalten?” Falls nicht würden die US-Regierung mit den neuen Zöllen nämlich nur eines erreichen: das die Bautätigkeiten innerhalb der USA teurer werden.

Preise in den USA könnten steigen

Winkin befürchtet, dass die Amerikaner mit der Anhebung der Importzölle ein wirtschaftspolitisches “Eigentor” geschossen haben. “Wenn die Produktion vorher in den USA 15 Prozent teurer war als die Alternative aus Europa, ist sie jetzt natürlich die günstigere Alternative – aber dennoch bezahlen die Abnehmer in Zukunft dann 15 Prozent mehr als zuvor.” Der Fedil-Direktor hält es deshalb für möglich, dass die Preise in den Vereinigten Staaten saftig wachsen. “Stahl und Aluminium sind keine Endprodukte, es wird damit viel hergestellt”, sagt er. “Von Schiffen über Maschinen bis hin zu Haushaltsgeräten könnte in Amerika vieles teurer werden.”

Der Fedil-Direktor zweifelt an einer schnellen Lösung der Situation. “Die Tatsache, dass selbst unter der Drucksituation, die in den vergangenen Wochen geherrscht hat, keine Fortschritte gemacht wurden, lässt mich negativ nach vorne blicken”, sagt er. Der Weg der nun eingeschlagen werde, führe in die entgegengesetzte Richtung als jene, die die Fedil hinweg unterstützt habe. “Wir wollen seit Jahren, dass Barrieren aufgebrochen werden”, sagt er – und erinnert an das TTIP-Freihandelsabkommen, das seit mehr als einem Jahr auf Eis liegt. “Die Tatsache, dass in der Handelsbeziehung zu den USA jetzt Rückschritte gemacht werden, macht bewusst, dass freier Handel nicht gottgegeben ist – sondern vieler Anstrengungen bedarf.”