Die Luxemburger verbringen zweieinhalb Stunden vor Bildschirmen – und zwar nach Feierabend. Das berichtet die europäische Statistikbehörde Eurostat am Montag. Das beinhaltet Fernsehgucken, Spielen am Computer oder einfach nur Surfen im Web.

Luxemburg ordnet sich mit diesem Wert im EU-Mittelfeld ein. Am meisten schauen laut den Statistikern die Griechen in die Röhre: Sie hocken drei Stunden pro Tag vor TV, Tablet oder PC. Die Italiener stehen mit zwei Stunden täglich am anderen Ende der Tabelle. Taufrisch sind die Zahlen allerdings nicht mehr: Die Umfragen wurden zwischen 2008 und 2015 gemacht.