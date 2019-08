Der Luxemburger Filmproduzent Nick Rollinger ist diese Woche im Alter von 57 Jahren gestorben. Zu seiner Filmografie zählen die Werke “Another One Opens”, “Asta” und “The Past We Live In”. Rollinger war in der Finanzwelt tätig, bevor er 2009 die Produktionsfirma Equinox gründete. In einer Mitteilung ehrte Premierminister Xavier Bettel (DP) den Verstorbenen als einen “mutigen Mann mit viel Punch”.

Es ist der zweite Verlust der Luxemburger Filmwelt in diesem Jahr, nachdem der Produzent Pol Cruchten Anfang Juli im Alter von 55 Jahren starb.