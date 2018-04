Die “GRIMP”-Spezialtruppe der Luxemburger Polizei hat am Mittwochabend einen Mann von einem Baukran in Mersch gerettet. Die GRIMP (“groupe de reconnaissance et d’intervention en milieu périlleux”) wurde um 19.45 Uhr alarmiert, nachdem eine Person beobachtet wurde, die auf einem Baukran in die Tiefe zu stürzen drohte.

Die Retter kletterten auf den Kran und sicherten die Person. Mit einem Leiterwagen konnte der Mann schließlich auf den Boden zurückgebracht werden.