Die Bürger in Luxemburg sind im Vergleich zu anderen EU-Mitgliedstaaten am stärksten von Depressionen betroffen. Diese Erkenntnis liefert das Robert-Koch-Institut (RKI) am Mittwochmorgen im Rahmen einer EU-Gesundheitsbefragung (Ehis).

Eine Studie des RKI offenbarte am Mittwochmorgen besorgniserregende Fakten zum Thema Depression. Im Rahmen einer EU-Gesundheitsbefragung stellte sich heraus, dass die Häufigkeit einer depressiven Symptomatik in Luxemburg mit zehn Prozent deutlich über dem Durchschnitt der anderen EU-Mitgliedstaaten (6,6 Prozent) liegt. Kein anderes Land weist demnach so hohe Werte wie das Großherzogtum auf (siehe Seite 65 des Berichts). Mit 9,2 Prozent liegt Deutschland auf Platz 2, den dritten Rang belegt die Bevölkerung in Portugal mit 9,1 Prozent.

Aus der Tabelle geht außerdem hervor, dass in der Mehrheit der europäischen Staaten Frauen öfter an Depressionen erkranken als Männer. Die Frauen hierzulande stellen mit 11,7 Prozent den zweithöchsten Wert nach Portugal, die Männer erreichen mit 8,2 Prozent den Spitzenwert.

Weiter kann der Studie entnommen werden, dass die Häufigkeit depressiver Symptomatik bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen (15 bis 29 Jahre) in Luxemburg, Deutschland, Irland und Schweden am höchsten ist. In Italien, Portugal und Rumänien erkranken die meisten Personen ab 65 Jahren an Depressionen. Insgesamt nahmen zufällig und per Stichprobe 4.004 luxemburgische Bürger an der Umfrage teil.